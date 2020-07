Suegra posesiva agarra la mano del novio diciendo: "yo también soy su mujer"

Se dice que el amor de madre supera todo, pero, para esta mujer su amor maternal no supera que su hijo tenga otra mujer en su corazón: su esposa.

Unas fotografías viene dividiendo a usuarios de redes sociales, éstas muestran la actitud sobreprotectora de una madre hacia su hijo en el día de su boda.

La novia de esta historia compartió las fotografías en Reddit, comentando el raro comportamiento de la madre de su novio.

Una vez terminada la ceremonia, los novios se tomaron las fotos respectivas, con los padres, hermanos, familiares y amigos. Sin dudas es un momento único, que jamás se olvidará, pero lo que llamó la atención no fue precisamente la unión de los novios, sino que la mano de su suegra, que se interpuso en el camino de la joven.

La madre no dejó que la novia tocara a su hijo, diciendo «yo también soy su mujer». La chica no tuvo más que resignarse y tomarlo del brazo. Quizás era una advertencia.

Mientras que algunos usuarios tomaron con diversión esta actitud de la madre, otros dicen que esta podría ser una advertencia, para que la novia sepa que él no está solo.

Esta no era la primera escena que hacía la suegra, pues la chica también comentó que el día anterior a la boda, ella le escribió a través de Facebook.

"Me envió un largo mensaje de Facebook que detalla lo guapo que se veía y cómo se estaba ‘enamorando de nuevo’. También mencionó en el mismo mensaje que esperaba que ‘lo igualara’ el día de la boda, lo que significa que esperaba que me viera tan bien como él. No estoy bromeando".