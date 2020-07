“Yo siento que son reales”: Juliana Oxenford sobre disculpas de Martín Vizcarra a Celia Capira | VÍDEO

Luego de que el presidente Martín Vizcarra pidiera disculpas públicas a Celia Capira, la mujer que persiguió al mandatario en Arequipa y cuyo esposo falleció debido al coronavirus el último martes, las críticas saltaron a la palestra desde varios frentes cuestionando la veracidad de sus lamentos.

Sin embargo, la periodista Juliana Oxenford opinó sobre las disculpas y condolencias del jefe de Estado, las cuales le parecieron sinceras, según lo dicho en su programa “Al estilo Juliana” el día de ayer miércoles.

“Yo sí siento que sí son reales, son sinceras las palabras del presidente. Dudo que exista una persona que no se sensibilice al dolor que se manifiesta en las imágenes protagonizados por Celia Capira”, dijo Juliana Oxenford.

No obstante, la conductora creyó inconcebible que el presidente Vizcarra no haya recorrido todo el hospital en su visita. La periodista consideró que la inspección del nosocomio era la única forma de entender y visualizar por propia cuenta la desoladora realidad de Arequipa, la región que se ha convertido en epicentro del COVID-19.

“Lo que no me parece es que el presidente diga que han encontrado una serie de deficiencias en Arequipa. No hizo todo el recorrido a todo el hospital Covid-19 en esta región para saber cómo están subsistiendo los pacientes”, acotó Oxenford mortificada.

“También hay que hacer mea culpa. También hay que decir que tuvieron una reacción tardía”, agregó la periodista.

Como se recuerda, Martín Vizcarra realizó una conferencia de prensa a nivel nacional, donde hizo una pausa en su mensaje para excusarse por lo ocurrido con Celia Capira, quien se convirtió en el símbolo de miles de peruanos que luchan para vencer al coronavirus.