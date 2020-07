Periodista suplica apoyo para las comunidades indígenas de Amazonas:“Son peruanos que necesitan ayuda”

Condorcanqui, la provincia más más boreal del departamento de Amazonas y fronteriza con Ecuador, está siendo castigada por el nuevo coronavirus y prácticamente abandonada por el Gobierno.

En diálogo con Conexión por RPP Noticias, el periodista de Radio Kampagkis, Víctor Atausupa, afirmó que “la situación está muy grave” en esta zona del país.

“Son seres humanos, son peruanos que necesitan ayuda y ahorita son 1 633 awajún quienes están infectados. 136 wampis y 586 mestizos han sido identificados; pero muchos (de ellos) no lo son”, afirmó.

Comentó, además, que en la lista oficial de fallecidos a causa del virus solo aparecen 33 personas. Sin embargo, él detalla que los apus de los pueblos le indican que hay más de 100 personas que han muerto.

Afectado por la situación, Atausupa implora que el Estado “ponga un ojo aquí” porque el sistema de salud ha colpsado, esto debido a que en la provincia de Condorcanqui solo hay 12 camas para atender casos graves de COVID-19. Además, muchos doctores han renunciado pues no tienen los implementos necesarios para atender casos de coronavirus.

“Ahora estoy acompañando este dolor que está sintiendo este pueblo y a veces hay una incapacidad. El alcalde decía la vez pasada: “no nos dejen morir”; porque no hay ayuda y, lamentablemente, los políticos solo van a tomarse la foto, pero no hay una ayuda eficiente. No hay personal ni médicos que quieran estar ahí porque se pueden contagiar”, afirmó.

La Dirección Regional de Salud de Amazonas informa que son más de 2 mil los casos positivos de COVID-19 en la provincia de Condorcanqui y que se han realizado un promedio de 5 500 pruebas de descarte de la enfermedad. “En Nieva tenemos 1 543 casos, en Cenepa 458 y en Río Santiago 313. Solo para hacer una idea, hasta el 11 de junio se tenían 18 casos comprobados en el Cenepa y ahora son 418”, explicó.

Entre las dificultades de la provincia de Condorcanqui está la inaccesibilidad de la zona. Pues para ir a los pueblos de los tres distritos de esta provincia de Amazonas solo es posible por vía fluvial o avioneta.

El periodista indicó a RPP, que muchos de los contagios se dieron porque en estas comunidades no se respetaban los protocolos de seguridad debido a malinformaciones de seudoespecialistas que afirmaban en radios lugareñas que el nuevo coronavirus era falso.

Asimismo, algunos de estos pobladores (cerca de 8 mil, según indica Atausupa) fueron beneficiados con los bonos del Estado por la pandemia. Y producto de ello, muchos de los habitantes fueron a la urbe para reclamar el bono y es posiblemente por este vector que el coronavirus llegó a las comunidades indígenas.