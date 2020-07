Cortan la luz en local de Enel cuando atendía a clientes en San Juan de Lurigancho

Insólito. Vecinos de San Juan de Lurigancho expresaron su molestia por la falta de atención en un local de Enel, situado en ese distrito, luego que se fuera la luz en dicho establecimiento.

El local de la empresa Enel ubicada en el distrito más poblado se quedó sin luz eléctrica la mañana del último viernes, según Latina.

El local se encontraba repleto de usuarios que formaban largas colas para poder realizar sus reclamos por las tarifas de los recibos de luz.

Ante la situación, trabajadores de Enel tuvieron que parar su atención e indicar a los usuarios que no era posible atenderlos y que necesitaban su comprensión.

“El motivo fue un corte imprevisto en la zona. Técnicamente no sabemos aún el detalle”, declaró el subgerente de Clientes Residenciales de Enel, Eduardo del Carpio.

Al menos cuatro horas tuvieron que pasar para que el servicio de luz se restableciera e inmediatamente los usuarios formaron largas filas para que sus reclamos sean atendidos.

“Yo pago S/ 80 mensuales y ahora me dicen que debo S/ 1.032 en toda la pandemia, he estado ayer y me dijeron que venga hoy antes del mediodía, vengo y me dicen que los tickets se han acabado”, sostuvo un vecino.