Enfermera llora de impotencia por no poder salvar a pacientes con COVID-19

Los profesionales de la salud son los que han vivido de cerca la situación real de la pandemia por coronavirus y ver a diario que no pueden salvar a su pacientes por el sistema de salud que tenemos, les causa una gran impotencia.

Una enfermera del hospital Simón Bolívar, en Cajamarca, no pudo soportar más la impotencia de ver a morir frente a ella a los pacientes de COVID-19 y rompió en llanto.

“Todas las que estamos acá queremos trabajar y hacemos nuestro trabajo con mucho amor, a nosotras no nos gusta ver que la gente muera en nuestro delante, porque la gente fallece y no podemos hacer más. Y no es que no seamos seres humanos, (personas que fallecen) son seres humanos que a nosotros nos duele verlos fallecer”, señaló la enfermera.

“Sabemos que detrás de cada uno hay familias, hay madres, hay padres, hay hijos y no es posible que ellos mueran así, delante de nosotros por no tener insumos, por no tener personal y no abastecernos”, agregó.

Se incrementa a más 337 mil casos de coronavirus y 12,417 fallecidos en Perú

A 12,417 se elevó el número de muertos a causa del COVID-19 en el Perú, mientras que el de casos positivos es de 337,724, comunicó el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el Minsa, hasta hoy día 123 del estado de emergencia nacional, se han muestreado a 1,983,932 personas obteniéndose 337,724 resultados positivos y 1,646,208 negativos.