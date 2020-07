SMP: Cámaras de seguridad registran actividad paranormal en Plaza Vea | VÍDEO

Las cámaras de seguridad de un centro comercial ubicado en San Martín de Porres registraron un fantasmagórico hecho que ha causado el pánico entre los trabajadores de lugar y el público en general.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en TikTok y demás redes sociales, se ve el momento exacto cuando un coche se mueve solo por varios metros. Primero, se da media vuelta cuando se encontraba en frente de la caja registradora, para luego avanzar zigzagueante por casi todo un pasillo del Plaza Vea del Real Plaza de Pro.

Aunque ni uno de los compradores presentes se percata de que el carrito se mueve por cuenta propia, sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad los trabajadores pudieron identificar esta paranormal actividad. Ellos quedaron tan sorprendidos ante tal incidente que se les escucha comentar que de ahora en adelante evitarán realizar el turno nocturno.

"Me va a dar algo, mira esa cosa. Me está dando miedo, ya no voy a venir en la noche. Voy a reportar eso ahora, no voy a venir en las noches", dice la muchacha que trabaja en Plaza Vea.

Como el vídeo fue subido a TikTok, YouTube, Facebook y otras redes sociales, varios usuarios quedaron en shock ante las imágenes. Algunos se animaron a bromear con el tema, argumentando que: "Los fantasmas también están comprando en esta cuarentena" y "el pobre fantasma olvidó de comprar la comida para su mascota”.

Hasta el momento, Plaza Vea no se ha pronunciado sobre el fantasmal hecho ocurrido dentro de sus instalaciones del local de San Martín de Porres, ni siquiera para desmentir lo ocurrido o explicar que se trata de un vídeo trucado o fake.