Presidente Vizcarra anunció que presentará proyecto para impedir que sentenciados postulen a cargos públicos

El Poder Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley que impide a sentenciados en primera instancia por delito doloso, como corrupción, postular a un cargo público, anunció el presidente Martín Vizcarra.

En un Mensaje a la Nación, el mandatario exhortó democráticamente al Parlamento a debatir y aprobar pronto dicha iniciativa legislativa, a fin de aplicarla en las elecciones generales del próximo año.

Según explicó el jefe del Estado, el proyecto modifica la legislación electoral para que las personas con sentencia condenatoria por delitos dolosos, con penas mayores a cuatro años, no puedan postular a la presidencia de la República, vicepresidencia, Congreso, Parlamento Andino y otros cargos de elección.

"El Ejecutivo hará todo lo que esté a su alcance para no negarle al país la posibilidad de tener autoridades probas, comprometidas con el país y no con sus propios intereses", manifestó.

Vizcarra lamentó que no se incluyera como tema de agenda del último pleno del Congreso el dictamen que buscaba evitar la postulación a cargos públicos de personas sentenciadas en primera instancia.

Por increíble que parezca, dijo, cuatro bancadas impidieron el debate, y tras esta decisión, el país corre el riesgo de que personas con sentencias en primera instancia postulen al Congreso y a otros cargos públicos el 2021 y resulten electas.

"¿El objetivo no era limpiar la política de la corrupción y otros delitos? ¿El objetivo no era elegir en el futuro entre candidatos honestos, probos y comprometidos con el país? Cuál era el objetivo? ¿El objetivo no era tener mejores autoridades y representantes?", indicó el mandatario.

Martín Vizcarra convocará referéndum para eliminar la inmunidad parlamentaria

En otro momento, el jefe del Estado anunció que convocará a un referéndum sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, a fin de que se realice junto a las elecciones generales del 2021

"El Congreso tuvo oportunidad de decidir la aprobación para eliminar la inmunidad y lamentablemente no lo ha hecho. Corresponde a la ciudadanía tomar la decisión", enfatizó el mandatario.

(Con información de Andina)