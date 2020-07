Mujer finge agresión de afroamericano tras mostrarle el dedo medio para que lo detengan [VIDEO]

El racismo en Estados Unidos continúa más fuerte que nunca y, esta vez, a través de Facebook un nuevo vídeo evidenció la realidad que miles de afroamericanos viven a diario, debido a que una mujer fingió que un chico la atacaba, pese a que ella inicialmente le había mostrado el dedo medio.

En Facebook, la cinta que logró miles de compartidos y reacciones, se convirtió en viral tras exponer la reacción de la mujer de piel blanca, quien no duda en actuar ante la cámara al notar que el joven grabó su ataque y así evitar ser expuesta en las redes sociales.

Vídeo en Facebook revela acto racista de mujer

La cinta muestra el preciso instante en que la mujer acusaba al hombre de color de agredirla, por el simple hecho de acerarse a preguntarle por qué le había levantado el dedo medio sin que él hiciera algo en su contra.

"Me está atacando. Usted no entiende. Señor, tengo un marido negro… me esta llamando (racista) algo que no soy. ¡No lo entiende! ¡No! ¡No, por favor! ¡Eso no es verdad!", gritó la mujer que respondió al nombre de Karen.

El afroamericano, como se aprecia en el video viral en Facebook, se acercó sin violencia para encontrar una respuesta al insulto gestual que recibió por parte de la mujer. Sin embargo, no pudo encontrar una solución.

“¡Me está atacando!”: La desmesurada reacción de una mujer cuando el afroamericano al que mostró el dedo medio se le acerca pic.twitter.com/PI4zqRCkyT — RT en Español (@ActualidadRT) July 1, 2020

Racista se hace la víctima frente a cámaras

Según reveló el joven, la atacante no solamente le mostró el dedo medio sino que le cerró el paso. "Ahora se hace la víctima", arremetió el afroamericano que vociferó en plena vía pública el comportamiento reprochable de la mujer.

El sujeto se identificó como Carlos y explicó a los vecinos de Karen lo que había ocurrido, porque ella comenzó a llorar solamente por ser encarada luego de insultar al afroamericano.

Dos hombres aparecieron en la escena del hecho para defender a la mujer, que comenzó con la agresión. A Carlos no le quedó otra opción que subirse a su vehículo e irse. "No me parece justo", enfatizó.