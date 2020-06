Hombre asesinó a sus gemelos porque su esposa quería el divorcio: "No los vas a ver más"

Conmoción mundial generó el macabro asesinato de los gemelos por parte de su propio padre. El sujeto orquestó el crimen como venganza contra su ex esposa en Italia, con la intención de "darle una lección" por haberse alejado de él.

Se trata de Mario Bressi, el sujeto de 45 años que generó indignación mundial tras asesinar y posteriormente suicidarse para no afrontar los cargos. La familia vivía en Gessate, Milán y el sujeto decidió llevar a sus hijos a una casa en la montaña que tenían en Margno, donde aprovechó en concretar el asesinato.

Asesino envió mensajes por WhatsApp a exesposa

Según reveló The Sun, unos mensajes a través de WhatsApp alertaron a la progenitora de los gemelos. Ella recién había dado inicio al proceso de separación; sin embargo, jamás lo alejó de sus hijos, pero los textos anunciaban que algo estaba mal: "No vas a ver más a tus hijos, te vas a quedar sol", decían los escritos.

El último mensaje que envió el sujeto le decía que mirara su casilla del correo. En ella encontró una carta de odio en la cual dejaba en claro que no aceptaba la separación, además la culpaba por "haber arruinado a la familia" y su última frase decía "Es tu culpa si me mato. No vas a ver más a tus hijos", amenazaba.

Acto seguido, la espantada mujer intentó llamar a su expareja y también marcó al número de sus gemelos; sin embargo, el celular ya no sonaba. Acudió de inmediato a los carabineros, pero ellos tampoco pudieron encontrar los aparatos.

Horrendo crimen contra gemelos por venganza contra exesposa

Mientras la mujer buscaba a sus hijos para salvarlos, Bressi ya había cometido el asesinato contra sus gemelos. A Diego lo sofocó con una almohada, mientras que su hija Elena fue estrangulada.

Ambos cuerpos de los menores fueron hallados por su mamá en una cama matrimonial alrededor de las 7 de la mañana al siguiente día. Actualmente la policía de la zona investiga si ambos fueron sedados antes de desatarse el horrendo crimen.

"No se despiertan, no se despiertan", salió gritando la mamá de los menores al ingresar a la habitación, alertando a los vecinos de la zona, que de inmediato llamaron a la Policía. Según los testigos, hasta el personal de la Cruz Roja fue visto saliendo del lugar con lágrimas en los ojos.

Según los informes, la última publicación de Bressi se realizó en su cuenta de Instagram donde aparece junto a sus hijos: "Con mis hijos, siempre juntos".

Posteriormente, las autoridades encontraron al papá a las 9 de la mañana en un arroyo. Su auto fue estacionado a metros de una zona conocida por ser el "parque de los suicidas".