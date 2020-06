Chofer de cúster secuestra a fiscalizador para evitar sanción [VIDEO]

Los fiscalizadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) nunca imaginaron que salir a supervisar los protocolos de bioseguridad de los transportes públicos para frenar el coronavirus.

El pasado jueves, un inspector de ATU fue secuestrado por unos minutos por un chofer de cúster, quien intentó evitar una sanción y se quiso dar a la fuga.

El hecho ocurrió en El Agustino, cuando los fiscalizadores supervisaban que los transportes públicos cumplan con los protocolos establecidos para frenar los contagios de COVID-19.

Cuando los inspectores intervinieron a la cúster de placa A8Q – 758 por viajar con el vehículo abarrotado de pasajeros y sin documentos.

El chofer desesperado por infracción y sabiendo que lo iban a sancionar y se llevarían su vehículo al depósito, optó por pisar el acelerador y darse a la fuga sin importarle que arriba de la cúster estaba uno de los inspectores que lo intervino.

“El chofer, en una maniobra muy matonesca, agarró el acelerador, pisó fondo y me llevó por la calle Colón (...) Iba 80, 90 km/h. Se alocó, yo le digo: para por favor. Él me decía de que no porque no tengo mis documentos al día y tengo miedo que me lleven al depósito”, contó el fiscalizador secuestrado.

Sus compañeros lograron grabar el hecho y siguió por varias calles a la cúster pirata. Una camioneta de serenazgo logró cerrarle el paso y rescatar al inspector de transporte.