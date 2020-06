Chiclayo: Venezolano se lanza de cuarto piso de hotel para evitar ser arrestado | VÍDEO

Pese a todos sus esfuerzos por darse a la fuga, la Policía Nacional del Perú terminó capturando a un ciudadano venezolano quien habría participado en un robo en la ciudad de Chiclayo.

El extranjero, quien fue identificado como Vega Cordero, amenazó a la policía con aventarse del cuarto piso de un hotel, pero antes de culminar con su advertencia, se cayó de dicha altura, impactando aparatosamente contra el techo de la vivienda aledaña al hostal.

“Me voy a matar si no me dan un beneficio... ¿me juran que me ayudarán?”, se le escucha vociferar al sujeto segundos antes de la tragedia. Tras el trágico accidente, la PNP procedió con su captura.

Ya internado en el hospital, los médicos diagnosticaron que el ciudadano venezolano sufrió de una “contusión dorsal y contusión en pie derecho” producto de su caída.

Tras ser dado de alta, Vega Cordero fue trasladado a la comisaría José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. Sobre el incidente, el comandante Wilson Bernabé Lamadrid, jefe de la compañía, confirmó que el robo se cometió en el Mercado Moshoqueque a tempranas horas de la mañana del último miércoles.

Según la policía, el extranjero, junto a su banda criminal, interceptaron a Diana O.C. (36) cuando transitaba por el centro de abastos y le arrebataron todas sus pertenencias. Tras dar aviso a las autoridades, los efectivos empezaron a buscar a los delincuentes. Fue así que Vega Cordero decidió amenazar a los efectivos con lanzarse del cuarto piso al verse acorralado por la justicia.