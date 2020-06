Lurín: Padres denuncian que no pueden enterrar a su bebé por falta de documentación

Padres denuncian que la Municipalidad de Lurín les niega la posibilidad de comprar un nicho para sepultar a su hija recién nacida que falleció el último viernes. El municipio les rechaza el pedido porque el padre es de nacionalidad venezolana y la madre, pese a ser peruana, presenta una dirección que pertenece a otro distrito.

"Yo llego a la Municipalidad de Lurín el día de hoy para solicitar el permiso para enterrar a mi hija. Automáticamente me lo niegan porque mi pareja siendo peruana no tiene la dirección de Lurín en el DNI y solo les están dando acceso a los que viven en ese distrito", revela Junior Ruiz, padre de la menor fallecida al programa Al Estilo Juliana.

A su vez, Ruiz manifestó que no importa quien solicite ese derecho, pues el municipio continúa denegando la posibilidad de acceder a un nicho para darle cristiana sepultura a su bebé recién nacida.

Contó que consiguieron que una amiga, la cual figura como residente de Lurín, para realizar el pedido, pero las autoridades volvieron a rechazar la solicitud alegando que la fallecida no tiene ningún parentesco familiar con esta.

"[…] consigo una compañera que habló conmigo y me da la facilidad con su DNI viviendo ella en Lurín para que pueda accederme, darme el permiso y el acta para enterrar a mi bebé. Voy, doy esa información y me dicen que no, que eso no puede ser así porque mi hija no tiene ningún vínculo social con la persona que me está el permiso", agregó.

Ante las constantes trabas, el padre de la pequeña ruega al alcalde de Lurín darle la oportunidad de enterrar a su hija, ya que ella no tiene la culpa de todo lo que vienen atravesando. "Es un angelito que no tiene la culpa", dijo el padre extranjero.

¿Negligencia médica causó muerte de la recién nacida?

En medio del martirio por conseguir el nicho, la madre de la bebé, Aracely Rubio, manifestó que teme que su hija, quien falleció en el Hospital María Auxiliadora, haya muerto por una negligencia médica y provocada por la falta de atención de los doctores del nosocomio.

"Yo llegué sangrando. Las enfermeras del hospital esperaban a que llegue a 10 de contracciones y no pude. Estuve desde las 10 p.m. hasta las 2 a.m. en dos de contracción. De ahí esperaron hasta las 5 a.m., para ver si llegaba y no. Y ahí me salía que era parto seco, entonces no me mandaron para cesárea inmediatamente, me tuvieron esperando hasta las 4 p.m. para yo ser atendida y pienso que eso fue falta de los doctores", aseveró.