Ministro del Interior: “Que quede claro, la cuarentena no se levanta este lunes”

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, precisó que la cuarentena para prevenir la expansión del COVID-19 no termina este lunes, sino que continúa hasta el 30 de junio, según lo dispuesto por el Gobierno.

En el programa 'Punto Final' explicó que cuando inició el estado de emergencia, en marzo pasado, se estableció una cuarentena por salud, a fin de evitar que epidemia se extienda, contemplando que solo una persona por familia pueda salir al mercado, banco o farmacias.

Luego, recordó, se dio una segunda facilidad, con el fin de que se pueda ir en vehículos propios para llevar a cabo esas tres actividades dentro del distrito de residencia, para lo cual se dio un pase distrital y paralelamente se expidió el pase laboral.

A esas actividades, dijo, se sumará desde mañana la apertura de centros comerciales, pero no todos los distritos tienen uno, con lo que pase el distrital pierde su efecto y los pases laborales se restringen a los momentos de inmovilización como los domingos o durante el toque de queda.

"Por eso, el presidente llama a la responsabilidad de las personas, está dando flexibilidad para la reinserción económica pero manteniendo el espíritu de la norma. Para que quede claro, la cuarentena no se levanta mañana, es hasta el 30 de junio", puntualizó.

El ministro refirió que la eventual ampliación de la cuarentena dependerá de la decisión que se adopte en el Consejo de Ministros del miércoles.

Rodríguez señaló que la apertura de los centros comerciales no implica que la gente pueda transitar libremente por ellos como en un paseo, tras mencionar que los establecimientos han establecido sus propias medidas para reducir el tiempo de permanencia, como el incremento del precio del parqueo a fin de que el usuario vaya por compras específicas.

En cuanto a la inmovilización de los domingos, recordó que la medida se adoptó para evitar la propagación del covid-19, considerando que ese día solía haber desplazamientos como la asistencia a reuniones.

De igual forma, dijo que el toque de queda adoptó teniendo en cuenta el factor salud pública.

Criminalidad

Consultado sobre la criminalidad, el ministro adelantó que se está trabajando una estrategia y procedimientos con la Policía Nacional, a fin de mejorar la capacidad de respuesta.

"No vamos a garantizar que no ocurran hechos delictivos, pero sí debe haber capacidad de respuesta inmediata condicionada a la participación del ciudadano", enfatizó.

Asimismo, subrayó, que se recuperará la mística de la Policía y la ciudadanía confíe en la institución.

Tras insistir en que la cuarentena no ha concluido, refirió que la lucha contra el covid-19 pasa por la responsabilidad individual, pues el virus está latente, no ha desaparecido y no hay vacuna, por lo que reiteró su llamado para seguir protegiéndose con mascarillas y el distanciamiento social.

"Continúa la reactivación económica, asumamos esto con responsabilidad", remarcó Rodríguez.

