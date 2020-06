¿Qué aparatos debes de desconectar para ahorrar luz y no tener sorpresas cuando veamos el recibo?

La cuarentena hace que pasemos más tiempo en casa, por ende usamos más los electrodomésticos y mantenemos las luces encendidas por más horas. Ya sea para cocinar, lavar, trabajar con la computadora, mirar películas, entretenerse con videojuegos o escuchar música, esto puede causar que nuestro nivel de consumo de energía eléctrica se eleve.

Si bien la mayoría de dichas actividades son necesarias para sobrellevar el encierro en nuestros hogares, a fin de mes podemos llevarnos una gran sorpresa cuando tengamos en nuestras manos el recibo de energía eléctrica.

Para evitar un dolor de cabeza a fin de mes, John Chacón, ingeniero electricista y especialista de Indeco, brinda cinco consejos para reducir el consumo de electricidad:

Videojuegos

El uso de este aparato debe ser regulado. Si bien el aburrimiento en cuarentena puede ser grande, no debemos abusar de él no solo para elevar el consumo de electricidad, sino también para no caer en la ludopatía.

Una consola apagada consume cerca de 1 vatio, pero si se le deja en modo “lista para usar” consume 23,3 vatios. Si el aparato está apagado, se recomienda desenchufarlo para evitar que siga consumiendo electricidad.

Televisores, radios o equipos de sonido y computadoras

Si bien estos electrodomésticos no consumen tanta energía como otros, lo cierto es que si se tiene varios en casa podrían generar un alto costo de electricidad al mes utilizándolos todo el día o simplemente dejándolos enchufados.

Una computadora de escritorio puede consumir 2,8 vatios con solo estar enchufada. Cabe resaltar que la tecnología LED utiliza un 25% menos de electricidad que las LCD.

Lavadoras

A pesar de que el uso de ropa se ha reducido porque la mayoría usa pijama durante la cuarentena, existe posibilidad de consumir más energía usando estos aparatos.

La forma de evitarlo es no usarlos para cargas pequeñas, lo recomendable es, dependiendo del tamaño de la lavadora, esperar a que haya unas siete prendas del mismo color para lavarlas al mismo tiempo.

Si desenchufar la lavadora es complicado porque el enchufe está detrás de este voluminoso electrodoméstico, se puede desconectar en la caja del tablero de electricidad de casa.

Deshumedecedor

Esta pequeña máquina se usa mayormente en distritos con alto nivel de humedad por su cercanía con el mar como por ejemplo: San Miguel, Magdalena, Miraflores y en la provincia constitucional del Callao también.

Sin embargo, no es necesario que esté conectado todo el día para deshumedecer la vivienda, basta con una hora o dos. Luego de ese tiempo, es necesario desenchufarlo para ahorrar electricidad.

Terma

El chorro de agua caliente sobre la cabeza es relajante, pero bañarse no debería tardar más de 10 minutos. Tardar media hora o aumenta el uso de la terma lo cual se puede traducir en cientos de soles al año, por ello, se recomienda cronometrar el baño.

Cargadores de celular

Se recomienda tener conectado únicamente el celular para cargar el equipo, mantenerlo cargado todo el tiempo consume demasiada energía y además pueden recalentarse y provocar un siniestro

El experto concluye aconsejando no dejar enchufados los electrodomésticos especialmente durante la noche y madrugada para ser más efectivo el ahorro de energía.