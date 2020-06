Mamá detiene clase virtual para regañar a su hijo por no limpiar su cuarto [VIDEO]

En TikTok un curioso vídeo se hizo viral y fue compartido en todas las redes sociales, debido a que las cámaras captaron el preciso instante en que una madre interrumpió la clase virtual de su hijo con la intención de regañarlo por no limpiar su cuarto, convirtiéndose en una sensación de la red.

Como se sabe, a raíz de la pandemia por coronavirus, las clases virtuales se convirtieron en la primera opción para niños y jóvenes, con la intención de continuar con su aprendizaje sin exponerse al riesgo de contagio por COVID-19.

A raíz de que las clases son a través de Internet, muchas quedan grabadas y terminan viralizándose los momentos más curiosos en redes sociales, como TikTok, donde una madre generó una serie de reacciones a raíz de su interrupción de la clase de su hijo, por no limpiar su cuarto.

En la cinta se escuchar a la mujer llamando la atención a su hijo Santiago y delante de su profesor, quien observaba la escena desde su monitor.

“Buenos días profe, si me permite. Mire, lo que pasa es que estoy barriendo y como este me dejó todo el tiradero de ropa en su cuarto no puedo barrer. Dos minutitos y se lo devuelvo”, reclama la mamita, quien al tener la aprobación del profesor decide llevarse a su hijo.

“¡Apúrate que te están esperando”, le dijo, dándole un manotazo. El adolescente, avergonzado, tuvo que hacer caso a su mamá. Como se puede apreciar, se trata de un vídeo preparado para TikTok, el cual se compartió en todas las redes sociales.