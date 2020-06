Los niños y adolescentes también se estresan y sufren de ansiedad: claves para detectar a tiempo estas conductas

Es cierto que estamos viviendo muchos cambios en nuestras vidas que jamás pensamos experimentar. De un día para el otro nos vimos en la obligación de "encerrarnos" en casa como primera medida de seguridad que tomó el estado, frente a la llegada del coronavirus en nuestro país.

Los más afectados, aunque no lo creamos, han sido los más pequeños de casa, ya que a pesar que son más actos a habitarse, ha costado mucho hacerles entender que ya no es posible realizar ciertas actividades como: salir a jugar al parque, ir al colegio, jugar con sus amiguitos, entre otras.

Para muchas familias esto se ha convertido en un "dolor de cabeza", pero tranquilos papás, para todo existe una solución y no perder la brújula durante este proceso de confinamiento y para ello, Malú Echevarria, educadora y terapeuta de artes expresivas y directora del centro Polila, nos brinda algunos consejos para tratar estos casos en donde ¡ojo! La paciencia, la comunicación, guardar la calma y ser parte de sus actividades de los hijos, juega un importante rol.

Algo que nos llamó la atención, es que en estos últimos meses el índice de niños y adolescentes con estrés o ansiedad han creciendo y es por eso que Malú nos brinda ciertas recomendaciones para nuestros lectores de Wapa.pe de cómo tomar "al toro por las astas" y no perder en el proceso. ¡Atención papás!

¿Cómo detectar si mi hijo esta sufriendo de estrés o ansiedad?

Es sumamente importante estar observando a nuestros hijos. Ver qué les sucede porqué repentinamente cambiaron de algún parecer o dejaron de golpe alguna actividad. Malú, nos explica cómo actuar frente algunas alarmas que se pueden presentar, pero sin llegar a ser extremistas o alarmistas.

"Primero, todos estamos sufriendo de estrés, mamá, papá, tíos, todos. Hay diferentes situaciones: económica, laboral, estudios etc. Hay tres alertas en la que siempre digo: debemos estar atentos: comer, jugar y dormir", aclaró.

Si un niño deja de jugar, solo quiere ver TV, estar más pegados a los viodejuegos, es una forma de aislarse. Si tu hijo deja de sentir placer al hacer las cosas, esa es una señal de alerta.

Si duerme mal y empieza a sufrir de insomio o le cuesta dormirse y por último, si el ritmo de su alimentación cambia bruscamente. De pronto esta comiendo por ansiedad todo el día, esa también es una llamada de alerta.

Hay que ser muy sabios para identificar porque aclaremos algo: si el niño o el adolescente deja de comer o no duerme bien por un día, dos, no hay que alarmarnos ni ser extremistas, pero si esto es una conducta que avanza y ya no son días sino semanas, entonces sí debemos tomar acciones.

Recomiendo que para esos casos, es mejor acudir a un terapeuta, que de las pautas y el acompañamiento a la familia para superar esto, juntos en familias. Siendo extremistas no llegamos a buen puerto. Conversar, relajarse y tomar medidas adecuadas es el primer paso para vencer el estrés en la ansiedad en niños y adolescentes.

"Este es el momento para criar a nuestros hijos con sabiduría"

En muchos hogares en donde el teletrabajo está presente es importante, darnos cuenta como padres que nuestros hijos, ahora en casa, necesitan un tiempo de atención. A veces no sabemos cómo manejar nuestros horarios, pero es relevante hacerlo.

"El rol de los padres se ha movido con este cambio de confinamiento. No solo debemos encargarnos de qué van a comer mis hijos, que tengan ropa limpia, un lugar para dormir, sino que los niños y adolescentes necesitan acompañamiento y paciencia", señala la especialista.

"Este es el momento donde más debemos criar con sabiduría, entendiendo debemos enseñarle a ser empático, criar desde nuestra intuición, tratando de evitar conflictos, siendo flexibles y aceptar el cambio de conductas de ellos también", expresó para Wapa.pe.

"La situación de los niños y los adolescentes es completamente diferente. Ellos necesitan estar más con los amigos que con los padres porque es parte de su crecimiento, de lo que le toca y de pronto el concepto cambia de golpe y "obliga" a estar más tiempo con los papás y no es su primera elección en la adolescencia. Como padres necesitamos tener herramientas para acompañar mejor a nuestros hijos", añadió.

La creatividad es un arma poderosa frente a las restricciones

En momentos como estos, es importe utilizar nuestra creatividad para enseñarle a nuestros hijos otro tipo de actividades que se pueden hacer y disfrutar dentro de casa.

"Es cierto, cada edad tiene una necesidad distinta, pero es importante estar organizados, tranquilos, no es tan difícil hacerlo. ¿Qué puedes hacer? Se entiende que papá y mamá debe de trabajar, pero de tal hora a tal hora dejarle en claro a los hijos que vamos a estar con ellos y que nos vamos a dar esa calidad de tiempo para compartir en familia", revela Malú.

"Si en la familia el padre no está presente, perfecto. La mamá lo puede hacer si en caso solo vive con su hijo. Si esta la abuelita, los primos, tíos también pueden ser parte de los roles que se va na trabajar dentro del hogar", acotó.

"Este es el tiempo de mayor aprendizaje en tu vida. Entonces si es momento de limpiar el baño, pues vamos a "jugar a limpiar el baño". ¡Claro! nuestros hijos también pueden empezar a hacer pequeños roles dentro de la casa, esto permite a su formación y a romper los estereotipos de que si eres hombre no puedes hacer ciertas cosas, eso quedó en la época primitiva", continúa.

"Puedes poner música, bailar con ellos. Es importante respetar la cercanía que necesitan nuestros hijos. Los papás de los adolescentes necesitan saber qué estamos disponibles para ellos. A veces nos buscan en un momento en que estamos trabajando, entonces no esta mal ni eres el peor papá si le dices que en estos momentos no puedes atenderlo, pero que en un tiempo determinado lo harás para escucharlo solo a él", agregó.

Hacernos cargo de nuestras emociones

No todos los días son de color rosa y eso lo sabemos perfectamente bien, el hecho de amanecer un día malhumorados, sin ganas de hacer deporte o comer, sin ánimo de salir de cama, también esta permitido. Eso conlleva a que en algunas situaciones nuestra reacción frente a algunos casos no será la más asertiva, es importante comunicarlo y entender que también es un proceso, parte de nuestra vida.

"No hay que tener "roche" si un día amanecemos con ganas de tirar la toalla o simplemente no tenemos ganas de ser parte de alguna conversación o de alguna llamada virtual con los amigos. Lo que sí es importante es hacernos cargo de nuestras emociones. No tiene nada de malo explicarle a los hijos que hoy mamá o papá no se siente con muchas ganas y desea descansar un poco y no ser parte de ciertas actividades. Eso no te convierte en un ogro", señala Malú Echevarria.

Si quiero hoy bañarme 3 veces, perfecto, nadie tiene porqué juzgarte, si hoy deseas tomar desayuno en la cama, esta bien, pero ojo, las emociones son pasajeras. Ellas no pueden dominarte todo el tiempo, es por eso que se deben controlar y decir: "Ok, hoy quiero hacer esto y lo otro, pero mañana sí debo avanzar los temas pendientes que hoy dejé. Recuerda que tú eres dueña de tu emociones, nadie más que tú los controla", indicó.

¿Dónde podemos encontrar esta ayuda profesional?

Actualmente Malú Echevarría, educadora y terapeuta de artes expresivas y directora del centro Polila, está organizando diversos talleres para padres, niños, adolescentes e incluso para adultos mayores.

Hay diversas formas de llevar estas terapias, ya sean grupales o personales. Todo está en que te contactes al número 987 428 103 o puedas ingresar al Facebook de Polila para más información. Recuerda que el apoyo emocional de un terapeuta forma parte del crecimiento de los padres y con herramientas adecuadas poder ayudar a nuestros hijos.

"Criar y acompañar con amor, con paciencia, con menos exigencia. Recuerda que la respuesta siempre está dentro de ti y que a veces pensamos que lo está en el exterior. Si una persona te acompaña en el proceso no es para darte las respuestas, es para que puedas escuchar tu propia voz", finalizó la especialista.

Mira este video sobre cómo detectar a tiempo el estrés y la ansiedad de nuestro hijos