Popular cantante envía fuerte mensaje para que mujeres se amen tal y como son | VÍDEO

La cantante Lizzo se ha vuelto viral gracias a un vídeo en TikTok en el que crítica la gordofobia y lanza un mensaje de apoyo a todas aquellas mujeres a las que les cuesta aceptar su físico.

“Hago esto por las personas que se avergüenzan de su cuerpo cada día, que no tienen mi plataforma o tienen el mismo camino hacia la confianza que yo tenía. Sé que estoy aquí para defender y representarlos a todos porque los quiero a todos y no quiero que pasen por el odio hacia sí mismos por el que yo pasé”, publicó en sus redes sociales acompañado de un vídeo.

En el vídeo subido a TikTok se aprecia a Lizzo en diferentes clips en los que está realizando deportes, ejercicios y posa con conjuntos de baño, mientras se escucha su voz en off en contra de Body Shaming, que es sentir vergüenza por alguna parte de tu cuerpo, particularmente cuando se padece de sobrepeso u obesidad, o no se cumple con los estándares de belleza establecidos por la sociedad actual.

La intérprete, considerada como un gran referente en la sociedad por sus continuos mensajes de aceptación en contra de los estereotipos de la mujer, utilizó el video para responder a todos aquellos que le han atacado por su figura. Así deja claro que está muy orgullosa de su cuerpo y de la rutina que lleva años practicando.

“Llevo entrenando constantemente durante los últimos cinco años. Puede que a algunos les sorprenda pero no entreno para conseguir tu tipo de cuerpo ideal. Entreno para tener mi prototipo de cuerpo ideal. ¿Y sabes qué tipo es? No es de tu incumbencia. Porque soy guapa, soy fuerte, hago mi trabajo y me mantengo en mi trabajo", continúa el post.

Para Lizzo es importante no solo mantenerse sano por fuera, sino que también es bueno de cuando en cuando depurarse por dentro: "La salud es también lo que pasa en el interior, y muchos de ustedes necesitan hacer una maldita limpieza para sus interiores. Namasté, que tengas un gran día", finalizó.