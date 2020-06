George Forsyth sobre situación en Gamarra: “El Estado es el primero que impulsa la informalidad”

George Forsyth, alcalde de La Victoria se ha mostrado muy incómodo por la situación que atraviesa su distrito y la poca ayuda que ha recibo por parte de las autoridades del Estado al intentar abrir el emporio de Gamarra y así evitar la informalidad.

Durante una entrevista con el programa Panorama, el burgomaestre, señaló que él, constantemente pide reunirse, dialogar y llegar a acuerdos, pero no se ha concretado nada.

“El Estado es el primero que impulsa la informalidad. Acá lo estamos viendo de forma directa, tengo 5 mil puestos para darle a los informales, pero no se los podemos dar porque no lo permiten, pero los estamos empujando a trabajar en la calle. Obviamente esa visión es totalmente errónea, ya están acá, hagámoslo de una forma ordenada, no podemos taparnos los ojos ante esa realidad”, expresó al conocido dominical.

“Miren La Parada. Llevo tres meses advirtiendo sobre la cantidad de contagios, que es la informalidad que generó el Estado porque Susana [Villarán] los botó de un local formal y los llevó a la calle. Los que están ahorita en la calle son los que eran formales y el Estado los está llevando a la informalidad”, agregó.

Asimismo, el alcalde remarcó que se debería abrir el giro textil y fue claro al señalar que en La Victoria “ya no hay cuarentena alguna” y que 90 días de encierro es “inimaginable para cualquiera”, ya que los comerciantes necesitan trabajar para generarse ingresos.

“Definitivamente no es la solución, más bien creo que no va a solucionar casi nada. Lamentablemente solo se pretende abrir la producción, pero todo a puerta cerrada, lo que implica que se va a producir un montón de prendas, pero […] las ventas tiendas van a seguir cerradas”, acotó.

“Las ventas online, vamos a reconocerlos, el Perú no está preparado para eso, no lo manejamos bien y hay muchas estafas. La realidad es que esa ropa va a continuar vendiéndose en la calle”, añadió.