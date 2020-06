Madre encuentra a su amigo abusando sexualmente de su hijo de 5 años en Tacna

El abuso sexual infantil, el otro virus que ataca al Perú en el estado de emergencia. Esta vez, un hombre de 40 años violentó sexualmente a un pequeño de 5 años en el distrito de Pocollay, en Tacna.

Agentes de PNP de la comisaría de Pocollay detuvieron a Redy Renan Tellería Machaca (40), acusado de haber abusado sexualmente del hijo de uno de sus amigos.

Según la madre del menor, Telleria aprovechó la confianza que tenían, pues era amigo de la familia. Es así cómo tuvo acceso a la casa, lugar dónde atacó al menor.

Lo encontró desnudo

La impotencia desbordó a la mujer, quien agredió al hombre, cuando lo sorprendió desnudo de la cintura para abajo junto a su pequeño hijo en una habitación de la casa, ubicada en el sector de AAPITAC, Pocollay.

Los agentes trasladaron al denunciado al hospital Hipólito Unanue debido a que presentaba una herida cortante en la cabeza y abundante sangrado. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes.

Según Radio Uno, el examen realizado al niño arrojó signos de lesión traumática corporal extragenital.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.

¿Cómo actuar ante un caso de abuso infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.