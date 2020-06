Tribus del Amazonas cuentan con su propia enciclopedia de medicina natural

Las tribus de la amazonía de nuestro país y otros lugares, vienen creciendo impresionalmente y se rehúsan a quedarse "en el tiempo", ya que se conoce que desde el 2015, un grupo de "chamanes" vienen recopilando todos sus conocimientos en la medicina natural.

Se trata puntualmente de las tribus Matsé, los mismos que habitan entre la selva peruana y brasilera. Estos grandes conocedores de la medicina ancestral, buscan conservar su cultura, conscientes de que podría pasarles lo que ya extinguió a muchos.

Cabe mencionar que prácticamente todas las tribus del mundo, que viven lejos del "mundo moderno", están al borde de la extinción.

Cuál es el objetivo de estas tribus al tener su propia enciclopedia medicinal?

El objetivo es tener una guía para la formación de los jóvenes y que los conocimientos sobre su medicina tradicional no se pierdan a lo largo del tiempo.

La mayoría de los chamanes son ancianos y no tienen aprendices. De modo que cuando mueren, sus amplios conocimientos de medicina también desaparecen con ellos, según comparte RT en una publicación del 2016.

Medidas de protección frente a las corporaciones fármaceúticas

La enciclopedia sólo está impresa en la lengua nativa de los Matsés para garantizar que su conocimiento de la medicina tradicional no sea robado por corporaciones o investigadores, tal y como ha sucedido en el pasado.

Otras medidas de protección incluyen no usar nombres científicos para identificar especies de plantas locales y no describir nunca una planta detalladamente para que, de este modo, los forasteros no puedan identificarlas.

¿Quiénes son las tribus Matsé?

Los Mayoruna (también conocidos como Matís o Matsé) son un grupo étnico de Brasil y Perú.

Matses significa “gente del río”, paradójicamente los Mayoruna habitan actualmente regiones interfluviales. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que los antepasados de los actuales mayorunas fueron encontrados por los cronistas a las orillas del Amazonas, del Ucayali y sobre todo, del Huallaga, cerca de la desembocadura del río Mayo.