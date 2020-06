Daniel Urresti sobre corte de internet: “Osiptel está jugando para las grandes empresas”

Daniel Urresti ha criticado la medida de Osiptel, el cual permitirá que desde el 3 de junio se suspenda las líneas telefónicas y cortar el servicio de internet a las personas que no hayan pagado sus recibos en los últimos tres meses.

A través de su Twitter expresó su molestia y dijo: “Nadie le pide a las compañías operadores que den internet gratis. Solo se les pide comprensión para que no le corten el servicio a los que, por ahora y debido a la pandemia, no pueden pagar”.

El legislador de Podemos Perú fue entrevistado en el programa de Juliana Oxenford y señaló que las operadoras no informaron bien a la población.

“Esto es sumamente raro y da mucho qué pensar. El Gobierno hace un tremendo esfuerzo porque no se pierda el año escolar y hace un planeamiento para la educación a distancia (…) y resulta que hace dos meses y medio da una norma para que los que no fraccionen el pago de internet y le dan la tarea de difundir esto a las mismas empresas. ¿Qué han hecho las operadoras? Se han quedado calladitas, no han dicho nada y recién nos hemos enterado de esto. Es decir, las operadoras para conquistarte, todos los días te llaman, pero para avisarte de fraccionar hasta en 12 meses ahí sí no han hecho ni un solo aviso, entonces nos enteramos tres días antes. Esto no es posible”, declaró Daniel Urresti en ‘Al estilo de Juliana’.

Pero eso no es todo, el congresista también insinuó que Osiptel no está trabajando con transparencia.

“Osiptel está jugando de manera rara, está jugando para las grandes empresas y eso no puede ser”, dijo.

Daniel Urresti sobre Richard Swing

Juliana Oxenford también le consultó al legislador por el caso de Richard Swing.

“Hace 10 minutos terminó la junta de portavoces y se acaba de aprobar una moción para que se realice la investigación de este caso, a cargo de la comisión de Fiscalización del Congreso. Creo que esto amerita, porque una persona tan poco calificada no puede tener tanta cabida, sobre todo en un Ministerio en el que han pasado varios ministros y ninguno lo ha votado (…) Esperemos que no llegue al más alto nivel”, señaló Urresti.