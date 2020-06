'Richard Swing' asegura que polémico vídeo fue una broma: "Es una parodia de mí mismo"

El polémico Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’ en el mundo del espectáculo, se pronunció sobre el polémico video difundido en televisión nacional y que causó la indignación de la población peruana.

En vídeo difundido por el programa Panorama, se muestra como el artista se vanagloria de ser el autor de la salida de la entonces ministra de Cultura, Sonia Guillén, por “atrevida”. Además, se jacta de tener relación con personas de poder en el Gobierno peruano.

Lo 'traicionó' su amigo

Sin embargo, Cisneros negó que sus declaraciones hayan sido reales y acusó de ‘traidor’ a su amigo de nombre Fernando Nightingale, quien habría entregado el vídeo al mencionado programa de noticias.

“Tantas miserias y delitos de este supuesto amigo traicionero y coludido con un cantante de un grupo de salsa muy conocido aquí que dice ser amigo mío y yo de verdad, sí aprecio a su mamá.... Este Judas traidor vendió humo y la periodista cayó redondita”, escribió.

Desmiente su versión

Según el ' Richard Swing' exproveedor de servicios del Ministerio de Cultura, lo dicho en el vídeo habría sido parte de una parodia de su personaje.

“(Están) patinando con una videollamada que es una parodia y una burla de mí mismo acordada con un músico llamado Fernando Nightingale quien vive en New Jersey”, mencionó Richard Cisneros en su cuenta de Facebook. “Tengo todas las pruebas en audio y WhatsApp que esa videollamada fue una parodia, una broma”, agrega.

Agregó que demandará a los periodistas Beto Ortiz y Juliana Oxenford por “difamación agravada en señal abierta”.

“Juliana Oxenford será denunciada también sino reconocen su error. Absolutamente a todos los que me han difamado a su antojo sin razón y sin piedad”, se lee en la publicación del compositor.

‘Richard Swing’ se burla de la renuncia de la ex ministra Sonia Guillén

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, se le escucha decir en el video difundido por Panorama.