Hombre sin brazos asalta una joyería usando un arma con los pies | VÍDEO

Un inusual robo ocurrió en Brasil. Gracias a las cámaras de seguridad de una joyería podemos apreciar como un delincuente sin brazos amenazó al vendedor del local, y al resto de personas que se encontraban en el lugar, con una pistola que sostenía con los pies.

En el vídeo se puede apreciar como este individuo tiene gran destreza al maniobrar el arma con sus pies mientras esta sentado en una silla de ruedas. Su total sincronía al momento de desplazarse fue alabada en redes sociales.

Todo el accionar de este ladronzuelo era particular. Puesto que, al también ser sordomudo, le entregó un papel al dependiente de la joyería pidiéndole que entregue la mercadería y no de aviso a las autoridades. “Pasa todo. No llames a la policía”, decía el papelito.

Según trascendió, el atacante, de 19 años, fue detenido luego que un trabajador del local avisará a las fuerzas del orden sobre el robo. Tras ello, los policías anunciaron que la pistola no era un arma de fuego real, sin embargo, el muchacho portaba un cuchillo de acero inoxidable.

El joven pasó varias horas en la comisaría de la localidad, pero después fue liberado. Además, se dio a conocer que el ladrón con discapacidad tenía un hermano que estaba preso por asesinato y robo.

La grabación fue captada en un local ubicado en el centro de la ciudad de Canela, en Rio Grande del Sur, Brasil.