¿Tienes un hijo adolescente? ¡Estas Frases fortalecerán tu relación!

Ser madre de un adolescente involucra mucho amor y paciencia. La adolescencia es una etapa que llega para arrasar y remover a todo lo que se cruce en su camino.

No importa si tu hijo es varón o mujer cuando entre a esta nueva fase de su vida todo cambiará; las ideas, formas de pensar, vestir, decidir, etc. Como madre tendrás que potenciar tus esfuerzos y sacrificios para no debilitar tu relación con el o la nueva rebelde.

Todos hemos sido adolescentes alguna vez

Quieras o no sabes que también has pasado por la adolescencia enfrentando cambios en los que las desobediencias y errores estuvieron sí o sí. Lo bueno es que aprendiste de ellos, algunas veces a las buenas y otras a las malas. Pero aprendiste, eso es lo importante.

Tu experiencia tendrá que ayudarte a sobrellevar tu rol como madre de un adolescente. La paciencia será tu mayor aliada para estos momentos.

La comprensión también será un punto importante para enfrentar y ayudarlo cuando se equivoque. Los problemas vendrán de todas maneras y necesitará de tu ayuda.

No cometas los errores de tus padres si alguna vez sentiste que te faltó algo por parte de ellos cuando te encontrabas en esa etapa.

Frases para fortalecer la relación de madre e hijo adolescente

1-. Puedes contar conmigo incondicionalmente: Es mejor cuando una madre le entrega su amistad y apoyo a sus hijos para que exista una buena comunicación entre ellos.

2-. Estoy orgullosa de ti: Reconoce sus esfuerzos, logros y celebra con él para que se sienta motivado en seguir adelante.

3-. Quiero entenderte mejor, cuéntame qué sucedió o un poco más: El diálogo siempre es importante, a medida que va creciendo más situaciones complicadas enfrentará, por lo que, necesitará de tus consejos.

4-. De los errores se aprende: Tal cual lo aprendiste tú, explícale que también lo hará él o ella y es parte de la vida.

5-. Yo te amo, a pesar de todo: Como madre sabes que pase lo que pase el amor maternal nunca desaparecerá.

6-. Todo en esta vida cuesta: Los adolescentes deben comprender que cada cosa que obtenemos en la vida merece un esfuerzo de nosotros.

7-. Confío en ti: Dale la seguridad de que confías en él, de manera que, no busque causarte una decepción o engañarte.