Joven de 15 años graba y enfrenta a policía acosador en Cajamarca | VÍDEO

Al sentirse acorralada, una adolescente de 15 años se armó de valor e increpó a un policía que en lugar de patrullar, se dedicaba a acosar sexualmente a las mujeres en el departamento de Cajamarca.

La joven, que grabo todo momento de su desesperado reclamo, denunció que el agente, luego de preguntarle sin motivo alguno su edad, la comenzó a perseguir para sacarle su número telefónico, sin importarle que era una menor.

“En el momento en que usted me pidió mi número, usted dejó de estar haciendo su trabajo como policía, y comenzó a acosar. No normalice la violencia”, le señalaba la adolescente, mientras grababa como el policía, en lugar de disculparse, permanecía indiferente a sus reclamos.

“Señor, usted me ha seguido, ahora explique por qué me ha pedido el número, no lo niegue. No mienta, no sea así, usted cree que yo voy a venir como loca acá. Voy a investigarlo en todo, porque cuando una persona hace eso, es porque no lo ha hecho solo conmigo, estoy segura”.

En el vídeo también se aprecia como la menor le increpa a la pareja del primer policía, el cual tampoco atinaba a mostrar reacción alguna, pese al mal accionar de su compañero. “Usted es cómplice de lo que está haciendo su amigo”, le dijo la niña a su pareja.

“Qué asco da, eso vengo a decirle, asco usted y tú, son el asco, ustedes no deben estar como policías, porque ustedes están para vigilar y para proteger a las personas, ¿ustedes no entienden eso? Usted da asco, asco, porque eso es violencia, acoso a las menores y no se debe normalizar”, continuó la muchacha.

En redes sociales, los usuarios saludaron la valentía de la adolescente. Y, a la vez, reclamaron un rápido accionar por parte del Ministerio del Interior para que identifique al policía que la acosó sexualmente.