Conoce cuáles son las señales que indican que te has convertido en una supermamá y nadie podrá decir lo contrario. Sin darte cuenta, con el paso del tiempo has ido aprendiendo que ser mamá significa una gran etapa de tu vida y ahora no hay ningún detalle que se te escape.

Te divides en mil y procuras tener todo calculado. Eres una súper madre y es así como te sientes feliz, pues para ti la felicidad de tus hijos es lo principal ¡Excelente!

Señales de una madre superpoderosa

1-. Te sientes cansada porque dedicas tu tiempo a tus hijos, familia, esposo, trabajo, etc. Para ti primero son los tuyos y luego el resto. Buscas que tu desempeño sea el mejor a pesar de todo lo que tienes que hacer durante el día.

2-. Haces caso a tus instintos maternales para dar el paso correcto y que nada falte. Das dos pasos antes de que alguien te gane porque siempre buscas prevenir.

3-. Aceptas que estás aprendiendo con tus hijos, ya que, los padres no nacemos aprendiendo. Esto es cuestión de tiempo. Muchas veces los niños nos enseñan a los adultos; ley de la vida. Es normal y lo aceptas con buen humor para no remediar algún error.

4-. Dejas que tus hijos coman antes que tú, pues prefieres que se alimenten primero ellos, tú puedes esperar un poco. Te sacrificas por ellos porque sabes que están pequeños y necesitan crecer sanos y fuertes. Siempre piensas en su salud.

5-. Jamás comparas a tus hijos entre ellos ni con nadie. Sabes que cada niño es un mundo diferente y único. A nadie le gusta las comparaciones y prefieres no hacerlo.

6-. Les das mucho amor, pero también impones disciplinas, ya que, sabes que hay momentos para jugar y también hay otros donde debes emplear el orden y la disciplina antes que sea demasiado tarde.

7-. Tú eres como el ejemplo de tus hijos y a quien ellos buscan cuando algo está mal. Si se enferman te buscan si algo no pueden resolverlo solos también. Esto se debe a que ellos te ven como una figura de "heroína" que puede solucionarlo todo.

Así que eres una "súpermamá" por haber conseguido todo esto a pesar de tus mil tareas y preocupaciones.

Recomendaciones para una "súpermamá"

El tiempo dedicado a tus hijos, familia, y demás tareas debe estar bien organizado. Recuerda no excederte porque podrías enfermarte. Los niños deben aprender poco a poco a resolver sus propios problemas solos. No siempre estará mamá para solucionar las cosas.

Date un tiempo para ti misma y relajarte. No dejes que se te acumulen las cosas porque podrías desencadenar un estrés fuerte. Disfruta del tiempo con tus hijos con divertidos juegos donde ellos y tú aprendan juntos.