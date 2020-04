CR7 habría filtrado el cuarto positivo de COVID-19 de Paulo Dybala por intereses propios

Paulo Dybala, delantero argentino de la Juventus, ha dado positivo en la prueba de la COVID-19 por cuarta vez. La noticia ha dejado desconcertados a todos sus seguidores, pues ‘la joya’ se muestra saludable y activo en las redes sociales.

Sin embargo, el hecho de que la noticia haya salida a la luz en España no sería casualidad, pues la información sobre el estado de salud del futbolista habría sido filtrada por el entorno de Cristiano Ronaldo, con el fin de justificar su negativa a regresar a Italia, según el informativo italiano Il Corriere dello Sport.

¿Cristiano Ronaldo difundió la noticia de Dybala?

Según el diario italiano, la filtración de la información del cuarto positivo de Dybala se debe a que Cristiano quiere demostrar que la situación sanitaria aún no fue solucionada y que está “más seguro” en Portugal, dónde se encuentra con su esposa e hijos, que nuevamente en Turín.

En una entrevista con Tuttosport, el jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Amedeo di Savoia, en Turín, aclaró. “Es normal. El rango de tiempo para la curación varía de 8 a 37 días, con un promedio de 20. Pero también hay pacientes que han esperado dos meses para dar negativo. Dybala, por lo tanto, no es un fenómeno extraño, ocurre más de lo que piensas. Alrededor del 20% de los infectados, que están bien, aún son positivos, y a veces no podemos darles de alta en el hospital porque no tienen las condiciones en casa para estar en cuarentena”, explicó el médico Giovanni Di Perri.

Novia de Dybala niega versión

Por otro lado, Oriana Sabatini, pareja del delantero, trató de negar la información que fue divulgada por todos los medios deportivos. “Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron, pero de nosotros no”.

Cabe recordar que, Paulo Dybala fue diagnosticado con coronavirus hace un mes y medio.

Vídeo recomendado