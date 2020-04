Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal aprovechan la cuarentena para cambiar de look

Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal son dos atletas y celebridades que, al igual que el resto de nosotros, están obedeciendo las indicaciones de las autoridades y cumplen la cuarentena en casa para frenar el contagio del coronavirus en el mundo.

Con mucho tiempo en sus manos, estos astros del deporte han decidido aprovechar la situación para hacer unas alteraciones en sus apariencias y así, probar cambios de look a propósito de la cuarentena. Spoiler alert: todos estos tienen que ver con cabello.

Fue así como CR7 deleitó a sus 210 millones de seguidores de Instagram con un video donde se ve a su pareja, Georgina Rodríguez rapándole la cabeza, una tendencia de belleza muy en tendencia que otras celebridades como Cody Simpson y Taika Waititi están siguiendo. "Quédense en casa y manténganse elegantes", escribió Cristiano.

Pero Rafael Nadal no se quedó atrás. Tranquilos, él no se rapó el cabello (aunque sabemos que también le quedaría muy bien) más bien, se dejó crecer la barba. El tenista ha tomado esta cuarentena como la excusa perfecta para probar nuevos estilos y optó por un look muy español: bigote, mentón y cuello.

La tendencia está clara: muchos famosos están probando cambios de look para pasar la cuarentena.