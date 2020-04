Cristiano Ronaldo sobre el COVID-19: "Es importante que nos unamos y nos apoyemos"

El astro portugués Cristiano Ronaldo pidió a la afición del mundo que en estos momentos complicados del nuevo coronavirus se una y apoye más, porque solo así se podrá superar la pandemia que causa muerte en todas partes.

El goleador de la Juventus usó las redes sociales para dejar un mensaje en medio de la gran crisis por el COVID-19 que afecta al orbe.

"En este momento tan difícil para nuestro mundo es importante que nos unamos y nos apoyemos. Hagamos todo lo que podamos para ayudar", escribió Cristiano Ronaldo en Instagram.

Junto al mensaje, el delantero de la Juventus compartió dos imágenes. En ambas aparece solo su rostro, pero en una lleva una mascarilla con la bandera italiana; mientras que en la otra fotografía, la mascarilla lleva la bandera de su país.

Hace algunas semanas, Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Mendes donaron tres unidades de cuidados intensivos a hospitales portugueses para ayudarles a hacer frente a la epidemia del nuevo coronoavirus.

Cristiano y Mendes ofrecieron "dos unidades de cuidados intensivos" con una capacidad "de diez camas cada una" al Centro Hospitalario Universitario de Lisboa Norte (CHULN), dijo un portavoz de esta clínica.

