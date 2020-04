Militar denuncia maltrato físico y abuso de autoridad por parte de un superior [VÍDEO]

Grave denuncia. Un miembro del Ejército del Perú de la región Arequipa denunció públicamente a su capitán por maltratos físicos y abuso de autoridad. La situación se da en medio del Estado de Emergencia, en el que Fuerzas Armadas y Policía Nacional prestan servicios para controlar el orden y poder hacer frente a la crisis por el Covid-19.

Renzo Montoya Huamán, pertenece a la Segunda Compañía 113 del Ejército del Perú, ubicado en Zamácola, distrito de Cerro Colorado denunció públicamente, en un vídeo para redes sociales, maltratos físicos y abuso de autoridad por parte de César Justo Paz, capitán de la entidad mencionada.

“Me dio una patada en el hombro y luego me dio una cachetada por la nuca… En el momento de la agresión, me insultaba y me decía que no me vaya a quejar”, relató Montoya.

No le permiten salir

Según el agente, la agresión se produjo porque cometió un error en el conteo de su tropa. El soldado pide la intervención de las autoridades porque se encuentra retenido en el cuartel.

“Hago este vídeo porque ya no puedo salir del cuartel y no puedo hacer una denuncia formal. Desde que asumió el cargo (César Justo Paz), suceden muchos maltratos físicos y psicológicos. Nos da cachetadas, puñetes; no sólo a mí, también a mis compañeros, quienes no denuncian por temor a represalias”, señaló Renzo Montoya.

¿Qué es un estado de emergencia?

El estado de emergencia se dicta, generalmente, en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, como lo ha generado la llegada del coronavirus al Perú. La Constitución prevé un papel del Parlamento en su convocatoria y en su conclusión. Durante este estado, las fuerzas armadas de un país pueden asumir el control de orden interno.

