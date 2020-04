Sujeto insulta y humilla a policías: “No tienes plata para estudiar, 'cholo', ahora cuídame”:

¡Indignante! Un hombre en aparente estado de ebriedad insultó y humilló a más no poder a unos agentes policiales que patrullaban en las calles de San Isidro por el estado de emergencia decretado por el Gobierno para frenar los contagios del coronavirus.

“Qué me vas a cuidar solo, cholo de m***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame”, habló de manera prepotente el sujeto desde el balcón de su departamento a los policías.

A pesar de que los efectivos policiales no hicieron caso a los insultos, el hombre prosiguió minimizando la labor de los agentes policiles: “Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden, es tu trabajo, no entiendo, que me aplaudan a mí”.

El hecho ocurrió la noche del último viernes 3 de abril y fue registrado por los vecinos de la zona. Ellos compartieron las imágenes en las redes sociales y rápidamente se comenzó a viralizar.

Se desconoce la identidad del sujeto

“Policía, yo soy Carlos Wiesse”, gritaba el hombre que, pese a los insultos, no pudo ser detenido, porque se negó a abrir la puerta.

“Cholos, son bien feitos, empresarios como yo que bajen sus sueldos, ahí los quiero ver. ¡No quiero nada con nadie!”, se escucha en el vídeo. Hasta el momento, no se sabe la verdadera identidad del sujeto para proceder conforme a ley.

