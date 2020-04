Cuidados importantes que debes tener con los más pequeños de la casa

Los días de aislamiento provocan que nuestros niños dediquen su tiempo en juegos o pasatiempos nuevos. La seguridad infantil es muy importante en estos días tan complicados. Ahora más que nunca, nuestros pequeños necesitan nuestra observación. Por eso, te recomendaremos los cuidados más importantes que debes tener con los más juguetones del hogar.

Cuando las madres volvemos a ser niñas

Así es, olvidemos por un momento nuestros pensamientos de adultas y aprendamos a ver como ven los niños ¿por qué? de esta manera, te darás cuenta cuáles son los lugares de la casa en donde los niños querrán jugar. Así podrás verificar si los espacios de tu hogar realmente son seguros para ellos.

Fíjate en las escaleras, piensa en los que podrían hacer ahí. Tu instinto te dirá si debes o no tener barreras de seguridad para evitar la caída de tus hijos. Si no tienes escaleras, entonces observa en los espacios altos, en donde tu pequeño puede subir por curiosidad. Ubica los armaros altos, repisas, cajones, sillas, etc.

Ten mucho cuidado con las alturas, tu niño puede ingeniárselas para conseguir su objetivo. Recuerda que los niños empiezan a descubrir poco a poco su creatividad y astucia. De este modo, evitarás que se golpee de una fuerte caída.

Cuida a tus niños de los objetos peligrosos

Dentro del hogar, puede haber diferentes elementos que pueden hacerle daño a tus niños, si ellos deciden tocarlo o ponérselo dentro de la boca. Ubica los toma corrientes, es común que los niños quieran meter sus dedos dentro de esos pequeños espacios.

Procura que no haya objetos pequeños tirados en el suelo. Ellos pueden meterlo a su boca sin saber qué es, pueden masticarlo o quizás atorarse con eso. Si la situación se agrava, pueden incluso intoxicarse. Por ello, cuida bien los productos de limpieza que uses en casa o las medicinas. Siempre guárdalo en un lugar seguro y escondido.