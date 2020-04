Queman presunto cadáver en calles de Ecuador por colapso de sistema sanitario por COVID-19

Ecuador vive uno de sus peores momentos a raíz de la pandemia por Coronavirus que está azotando su país y al mundo; sin embargo, es Guayaquil su sitio más golpeado, y decenas de vídeos se están viralizando a través de las redes sociales, donde presuntamente están quemando los cuerpos en la vía pública.

Debido a la falta de atención por parte de las autoridades del gobierno de aquel país, los ciudadanos decidieron quemar los cadáveres de aquellas personas que fallecieron a raíz del coronavirus, ya que nadie se acerca para retirarlos.

Como resultado del colapso del sistema sanitario en el país, decenas de cuerpos están apareciendo en las calles durante los últimos días, incluso en redes sociales se ve cómo han sido envueltos con plástico o dejados en un cajón en la vía pública, con el fin de evitar el contagio ante la terrible situación.

Se han difundido varios videos en las redes sociales, que demuestran esta macabra situación. Sin embargo, esta problemática no sólo se ve en las calles. sino que hay múltiples familias que deben convivir con un cadáver en sus viviendas, debido a que nadie los retira.

ATENTO ECUADOR 🇪🇨 ESTAMOS EN CRISIS QUEMAN CADÁVER EN LA VÍA PÚBLICA. familiares de un fallecido frente a la imposibilidad de enterrarlo.

👁️ Porque no hubo ninguna respuesta de autoridades sanitarias, decidió quemar el cadáver en una calle en Guayaquil. @Lenin @CynthiaViteri6 pic.twitter.com/XMEthirZHP — LA VOZ DE DAULE (@LAVOZDEDAULE) March 31, 2020

Una de las grabaciones que más repercusión tuvo, fue el relato protagonizado por una mujer llamada Gabriela Orellana. Esta ecuatoriana le pide desesperadamente a las autoridades que por favor la ayuden a retirar el cadáver de su esposo, que se encuentra en la misma habitación que ella y sus hijos.

Mujer pide ayuda con cadáver de su esposo

Una mujer que se identifica como Gabriela Orellana pide a las autoridades, entre la desesperación y el llanto, que le ayuden a retirar el cadáver de su esposo que está en la misma casa de habitación donde se encuentra ella y sus hijos.

De los más Datesco.

En #Guayaquil #Ecuador una mujer pide ayuda a las autoridades, ya que el cadáver de su esposo fallecido por #Covid19, permanece en su casa y no le dan repuesta para su traslado. No puede salir de su casa tampoco, por la cuarentena. pic.twitter.com/nLBAaRd9he — Gabriel Dominguez (@gabos182) March 31, 2020

“Pido a las autoridades que me ayuden con el levantamiento del cadáver de mi esposo, él está ahí y nadie se mueve. Señor presidente ¿dónde está? Me dijeron que tenía que esperar, que estaba todo colapsado. Pido que me ayuden, que mi esposo pueda tener una atención digna, que no me lo dejen aquí, que levanten el cadáver. No sé hasta cuando tengo que esperar”, dice la mujer desesperada.