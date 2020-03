Conmovedora carta de una niña a su madre enfermera: "Tú eres una guerrera"

La llegada del coronavirus al mundo ha provocado que médicos y policías se ganen nuestros aplausos por protegernos. Hoy, padres y madres. de distintas partes del mundo, se han separado de sus pequeños para enfrentarse a este virus tan fuerte; el covid-19. En Italia, una pequeña, le dedica una carta a su madre enfermera, cuyas palabras nos enternecen y hacen reflexionar, pues mientras estamos en casa, hay gente afuera que está peleando por nosotros, sacrificándose no solo por nosotros sino también por también por los suyos.

Sin duda alguna, la situación que estamos pasando no es fácil, y quienes lo lamentan más son, definitivamente; los hijos que se quedan en casa, mientras sus padres pelean por proteger al mundo, mientras no saben si volverán a abrazar a su familia. Cuando somos pequeños y tenemos miedo simplemente queremos que mamá nos abrace fuerte. Para Irene, una niña italiana de 11 años, esto no será posible hasta que la pandemia dure.

Por eso, Irene no tuvo mejor idea que expresarle su amor y aliento a su madre, donde su mayor deseo es recibir sus "mimos y abrazos", además de valorarla como una "heroína".

La madre enfermera cumple con un autoaislamiento, en los hospitales, por el temor de ser contagiados y llevar el virus a casa, donde podrían contagiar a su familia; adultos mayores o pequeños. Italia, actualmente cuenta con un gran número de infectados, en comparación a otros países, incluso más que China, lugar donde apareció el covid-19. Por ende, el riesgo de contagio es bastante fuerte.

Palabras de una niña italiana a su madre enfermera

Querida mamá,

Te extraño muchísimo, extraño tus abrazos, tus besos, de hecho todas las cosas que no se pueden tener estando lejos. ¡Todos tus mimos! Y también estar cerca de ti y sentirme protegida, dormirme sabiendo que estás junto a mí. No pienses que me siento mejor que Emma, al menos su mamá no está fuera por la noche. Estas noches me siento lejos de ti, porque cuando me despierto por la mañana no puedo llenarte de besos. Las tardes en las que estás en casa no puedo acercarme, solo estar en otras habitaciones como si no estuvieras. Por culpa de este coronavirus el mundo está sufriendo y tú con tus colegas, ¡demasiado! Pero a pesar de eso eres una guerrera, eres fuerte y valiente. Cuando esto termine te llenaré de besos. Te quiero al infinito. Tu pequeña Irene M.

P.D. Recuerda que esta situación no es culpa tuya. Tú eres una heroína

El sufrimiento de los médicos y enfermeras en Italia

El padecimiento de los profesionales de salud ha desencadenado una serie de historias tristes. Hace poco, dos enfermeras italianas decidieron suicidarse; Daniela Trezzi de 34 años, después de haber sido diagnosticada con coronavirus y Silvia Luchetta de 49 años.

La primera era una enfermera de la ciudad de Monza, ubicada al norte de Italia, se ahorcó en el hospital donde trabajaba por el temor de contagiar a otros. La segunda optó por tirarse al mar de Veneto.

Lamentablemente, más de 5.000 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeros, que fueron contagiados por el covid-19 mientras desempeñaban sus labores. Por este motivo, el presidente del Instituto de Salud de Italia pidió al gobierno más protección médica.