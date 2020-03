Coronavirus: Médico llora al rechazar abrazo de su hijo por riesgo de contagio [VIDEO]

Un desgarrador vídeo se viralizó a través de las redes sociales como Twitter, el cual tiene como protagonista a un médico que apoya a los pacientes con coronavirus en su país. En la cinta, el doctor termina llorando desconsoladamente tras tener que negarle un abrazo a su hijo por temor de contagio del COVID-19.

Escenas como esta se están viviendo en todo el mundo a raíz de la pandemia que se enfrenta por el coronavirus. El vídeo fue captado en Arabia Saudita, donde el doctor no logró controlar sus lágrimas al tener que rechazar el cariño efusivo de su hijo, quien corrió hacia él al verlo llegar.

La cinta fue compartida a través de Twitter por el analista estadounidense de política internacional Michael Scott Doran, donde se observa que el menor corre con emoción y con los brazos abiertos hacia su padre, quien inmediatamente le dice que no.

Al ver la señal del progenitor, el niño se detiene y el médico termina arrodillándose frente a él y llora desconsoladamente, todo con la intención de tomar sus precauciones necesarias para no contagiarlo, ya que él tiene una alta exposición con los pacientes de la enfermedad que infecta al mundo.

Como este vídeo, miles de casos en el mundo se presentan, debido a que los doctores están dedicados a atender a sus pacientes con COVID-19, por lo que han tenido que alejarse de sus casas por temor a contagiar a sus seres más queridos.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT