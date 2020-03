Médico de 29 años murió de derrame cerebral tras trabajar 35 días sin descanso por coronavirus

Un médico chino de tan solo 29 años entristeció al mundo tras confirmarse su deceso por un derrame cerebral. Según los medios internacionales, el especialista falleció por trabajar durante 35 días seguidos sin descanso tras surgir el brote de coronavirus.

Se trata de Dong Tian, anestesista chino de 29 años, quien después haber estado ingresado en la UCI durante 19 días. El médico sufrió un derrame cerebral tras haber estado trabajando sin descanso durante más de un mes, antes de ser hospitalizado el 3 de marzo.

RT reveló que el joven estuvo al cuidado de su padre enfermo, pero se ofreció para volver a trabajar a finales de enero cuando empezó el brote del coronavirus en China y se extendió por Hubei, afirma el Daily Mail.

Dong Tian se dedicó a trabajar sin descanso durante 35 días seguidos, hasta que al final pudo recibir un descanso el 29 de febrero. Acto seguido, el joven fue aislado, debido a que debían respetar los requisitos de la cuarentena, pero sufrió un fuerte dolor de cabeza y comenzó a perder el habla.

Daily Mail informó que el nestesista fue trasladado a urgencias y el 21 de marzo el Hospital Popular de Zhijiang, donde trabajaba Dong, anunció su fallecimiento. Murió una semana antes de cumplir los 30 años.

