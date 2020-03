Político chino revela que ejército de Estados Unidos llevó el coronavirus a su país [VIDEO]

Un político de China sorprendió a todos los medios internacionales al revelar la existencia de un vídeo el cual presuntamente demostraría que el ejército de los Estados Unidos habría llevado el virus del coronavirus al país asiático, por lo que no dudó en exponer las pruebas de ello.

Se trata de Zhao Lijian, un reconocido funcionario asiático que dejó en claro que el coronavirus de Wuhan no se originó en Chino, como así lo sabemos todos, sino que es un "producto" creado por el país de Donald Trump y transportado por el ejército de los Estados Unidos , impactando a millones de personas por sus polémicas declaraciones.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, publicó un video en Twitter, donde muestra al director estadounidense de los Centros para el control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, ingresando a un comité del Congreso de EE.UU y declarando algunas muertes por “influenza” en el país norteamericano, que más tarde se confirmarían como casos de COVID-19.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3