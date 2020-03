Qué piensan los jóvenes sobre el coronavirus: “Si me muero, me muero” [VÍDEO]

Aunque cada vez son más las personas que cancelan sus viajes para evitar cualquier posibilidad de contagiarse con coronavirus, hay un grupo de personas que aprovechan la oportunidad para comprar boletos de avión: los jóvenes.

Un ejemplo es Ashley Henkel, quien compró 3 pasajes aéreos. La chica de 20 años vive en California y este verano piensa visitar Vancouver, New York y Oregón, gracias a los estragos que genera el Covid-19 en el mundo.

Esta estudiante universitaria grafica la realidad de muchos jóvenes en el mundo, quienes quieren beneficiarse y conocer el mundo ya que los pasajes aéreos están bajando demasiado de precio. Esta estrategia, aunque parezca muy beneficiosa para los jóvenes, podría conllevar un alto riesgo.

“Me siento como si el coronavirus se pusiera mucho más serio y como que eliminara una gran cantidad de gente, pues yo preferiría estar en algún lugar pasándola bien”, dijo Henkel a NBC News. “No hay diversión en quedarse en casa preocupándose” agregó.

You really think Coronavirus is gonna stop me booking a holiday and catching a flight? pic.twitter.com/1uAqkealWu