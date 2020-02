“Aprendiendo Unidos” beneficiará a 1000 niñas, niños y adolescentes

Una nueva oportunidad desde la integración. “Aprendiendo Unidos” es el nombre del programa dirigido a niñas, niños y adolescentes entre 6 y 18 años de edad que no están accediendo a la educación básica en Lima, o que no han culminado sus estudios secundarios. Es un espacio amigable, gratuito y seguro para niñas, niños y adolescentes que no están asistiendo a ninguna institución educativa, y que les permitirá estar mejor preparados para integrarse en el sistema educativo peruano en el año escolar 2020.

Las actividades, que incluyen sesiones dinámicas, juegos creativos y proyectos para desarrollar aprendizajes diversos, se iniciaron en diciembre del 2019 y continuarán hasta la primera semana de marzo del presente año. A lo largo de este periodo, se tiene previsto reforzar y desarrollar componentes educativos en comunicación y matemáticas y, además, fortalecer habilidades socioemocionales en los participantes de todas las edades. Asimismo, se trabajará con las y los adolescentes de 16 a 18 años en proyectos productivos como ideas de negocio para desarrollar su capacidad de empleabilidad.

“El programa será un espacio integrador para aquellas niñas, niños y adolescentes que por distintos motivos no han asistido a ninguna institución educativa a lo largo del año 2019 o no han culminado sus estudios escolares. Muchos de las y los inscritos dejaron de estudiar en el último año por diversas razones, entre ellas, por haber tenido que migrar desde su lugar de origen o por no haber encontrado vacantes en el sistema educativo peruano. Sin embargo, tienen muchos deseos de retomar sus estudios y están muy entusiasmados con la idea de reforzar aprendizajes y hacer nuevos amigos. De esta forma, el programa busca ser una oportunidad para que se reinserten en el sistema educativo y continúen sus estudios. Además, será un espacio para orientar a sus madres, padres y adultos que cuidan de ellos y ellas acerca de las distintas modalidades y posibilidades que tienen para continuar con su educación”, indicó Mónica Aguilar Folch, coordinadora nacional de proyectos en Perú de RET International.

“Aprendiendo Unidos” ofrece turnos en las mañanas de 9:00 a.m. a 12:00 m. y en las tardes de 2:00 a 5:00 p.m. los lunes, miércoles y viernes, en los distritos de Villa El Salvador (I.E. 6004 Santiago Antúnez de Mayolo), Villa María del Triunfo (I.E. 6017, I.E. 6073 – Jorge Basadre), San Juan de Miraflores (I.E. 6045 – Dolores Cavero) y Chorrillos (Parroquia Cristo Misionero del Padre y Capilla Nuestra Señora de la Evangelización).

Las inscripciones todavía están abiertas, ya que se cuenta con flexibilidad para los horarios y sedes en las que puedan asistir. Para mayor información, los interesados pueden ingresar a www.aprendiendounidos.pe, escribir al correo informes@aprendiendounidos.pe o al número (whatsapp) 997578706.

En el Perú es vital la mejora de la calidad y el acceso a la educación. Un informe de UNICEF del 2018 precisa que, en el Perú, el 35% de los escolares de 12 a 17 años no concluye la escuela en el tiempo ideal. En este contexto, “APRENDIENDO UNIDOS” es una gran oportunidad para aquellos que no consiguieron una vacante en el sistema educativo peruano durante el 2019. “Aprendiendo Unidos” es una iniciativa impulsada por RET International y es implementada en asocio con UNESCO, UNICEF y PLAN INTERNATIONAL.