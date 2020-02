Especialista aseguran que las mujeres buscan parejas con personalidades similares a los de su padre

¿Alguna vez te has puesto a pensar que tu pareja o ex pareja tiene cierta similitud con la personalidad de tu padre? Si te ha pasado, no dejes de leer la siguiente nota. Aunque, claro está, la última palabra la tiene los especialistas.

Hemos recolectado información de algunos factores que expliquen el tema; sin embargo, es necesario anticipar que, ninguna de ellas es mala o te puede causar algún daño.

La teoría psicológica

La creencia de esta similitud percibida en nuestra pareja y nuestro padre es que, hasta cierto punto, la mucha o poca convivencia que hayas tenido con tu padre en tu infancia contribuye en definir como es el proceso de tu elección de pareja. Esta teoría no necesariamente es mala, según el especialista.

“Si tuviste una gran relación con tu padre, lo más probable es que tengas pocas dificultades en tus relaciones con los hombres. Si no tuviste una buena con él, espera encontrarte luchando en tus relaciones con ellos” afirmó la psicoterapeuta en relaciones, Shirani Pathak.

Ante lo mencionado, cabe señalar que la psicóloga Linda Nielsen, en su libro "Entre padres e hijas: enriqueciendo y reconstruyendo tu relación adulta", menciona la importancia de un padre en la vida de sus hijos, sobre todo en el de las niñas.

Varios expertos han discutido esta teoría, sin embargo, hay casos que no se aplican a la regla. Por ello, reiteramos que en caso de que creas necesario acudir a un especialista lo hagas sin miedo.

Padres presentes

Hijas sanas y seguras de sí mismas

Tal como mencionó Pathak, la seguridad de una mujer, ya sea para expresar su personalidad, tomar cualquier decisión o simplemente tratar acertadamente y sin tapujos con el sexo opuesto, es el resultado de una relación estable y segura con su padre.

Una paternidad bien ejercida puede evitar malas decisiones

La especialista asegura que, cuando una mujer en su etapa de niña y adolescente tuvo un buen trato por parte de su progenitor, no buscará varones que la hagan sentir incómodas, inestables e inseguras, todo lo contrario, rápidamente se alejarán de hombres que expresen actitudes tóxicas y egocéntricas. Las mujeres que estamos acostumbradas a un buen trato, somos capaces de identificar cuáles son los lugares o personas que nos traen paz.

Padres ausentes

Hijas volubles e inseguras

Así como una buena relación con tu progenitor es capaz de influenciar en una adecuada personalidad, también es seguro que, su ausencia es capaz de aportar efectos negativos en ella. Es decir, una mujer con una personalidad deficiente, es vulnerable cuando se llega a sentir sola y sin protección. Este problema nos hace caer en una relación con hombres que tienen la misma personalidad con nuestro padre ausente o irresponsable.

“Si tienes una relación difícil con tu padre, es probable que la razón por la que te encuentras luchando en tus relaciones con los hombres es porque estás llevando la lucha de tu infancia a tu vida adulta”, aseguró la psicoterapeuta en relaciones de pareja

¿Cómo afecta esto mi relación de pareja?

Sin duda alguna, esta información nos puede ayudar a identificar si la relación sentimental que tenemos o hemos tenido con alguna pareja es la adecuada. Si crees que has estado saliendo con hombres que tienen rasgos de personalidad similar a la de tu padre, te traemos dos noticias que debes tomar en cuenta:

Si te tocó un papá amoroso, respetuoso, protector, que te escucha y acompaña; sin duda alguna, no es mala idea seguir los mismos patrones. Cabe resaltar, que debes tener cuidado de no verlo como tu ‘nueva figura paterna’, ya que esto, más que hacerte crecer como mujer terminará por acabar con una relación que puede llegar a ser realmente benéfica.

Si por el contrario, has tenido o tienes un padre ausente o alcohólico, es probable que tengas una pareja te trata de la misma manera, y si muy a pesar de todos los intentos que has hecho terminas siempre con galanes como tu padre, el primer paso para salir airosa de este problema es la aceptación. Por ello, es necesario que contactes con un especialista y no te des por vencida, pues, aunque suene difícil se puede romper ese ciclo.