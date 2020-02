Demi Lovato cuenta cómo fue la reacción de sus padres cuando confesó que podría tener una relación con otra mujer

En un programa de radio de Estados Unidos, la talentosa Demi Lovato habló abiertamente de su sexualidad y comentó la significativa reacción que tuvo sus padres cuando ella les confesó que tal vez en un futuro podría formar una familia alada de otra mujer.

La actriz y cantante, relató que, en el año 2017, en una conversación con sus padres, se atrevió a decirles que, en algún momento de su vida, podría terminar con una mujer como su pareja; esto a pesar de haber tenido varios novios en su pasado.

“Fue realmente como emotivo, pero realmente bello”, dijo la cantante durante su entrevista la noche del jueves. “Ya que todo fue dicho, estaba temblando y llorando y simplemente me sentí abrumada”.

Con un tono de agradecimiento, Lovato mencionó que tiene unos papás “increíbles”, ya que ambos le demostraron su apoyo durante la conversación.

“Mi [padrastro dijo]: ‘Sí, obviamente’. Y yo estaba como ‘Oh, okay papá’”, explicó. “Mi mamá era por quien yo estaba súper nerviosa, pero ella sólo [dijo], ‘Sólo quiero que seas feliz’. Eso fue tan hermoso e increíble; estoy tan agradecida”.

En una entrevista con Apple Music, la cantante habló sobre su futuro sentimental, el cual calificó como incierto y recalcó que lo que la hace feliz es su familia.

“No sé lo que me depare el futuro. No sé si voy a tener hijos este año o en diez años. No sé si será con una pareja o sin ella (…) Ni siquiera sé si lo veo [el futuro] con un hombre o una mujer, pero sólo sé que me encantaría hacer eso [empezar una familia] esta década. Si no pasa esta década, quizá la próxima, no lo sé. Veremos. Pero me encantaría empezar a hacer más cosas que me hagan feliz y preocuparme menos por el éxito”, comentó la cantante.