Juliana Oxenford a Martín Vizcarra: "No le da ni bola a los Bomberos del Perú" [VIDEO]

La tragedia de Villa El Salvador enlutó a todo el país a raíz de las 8 víctimas mortales que generó la explosión de un camión cisterna en la zona. Ante lo sucedido y el deficiente equipo que tienen los bomberos para atender dichas emergencias, la periodista Juliana Oxenford no dudó en enviar un contundente mensaje dedicado al presidente Martín Vizcarra.

Juliana desarrolló el tema en la última edición de su programa en ATV, donde contó con la presencia de Mario Casaretto, el Jefe Lima Centro de los Bomberos del Perú, quien reveló que desde el 2011 no reciben una donación de equipo necesario para atender las emergencias que día a día se presentan en el país.

Hasta el momento, 8 personas fallecieron tras el lamentable accidente que no pudo ser atendido a tiempo por los bomberos de la zona, debido a que la única cisterna de agua que tienen no funcionaba desde el 2018 cuando fue chocada por un bus de transporte público.

A raíz de la triste realidad de los Bomberos del Perú, la periodista Juliana Oxenford no dudó en lanzar un contundente mensaje contra el presidente Martín Vizcarra, debido a que el mandatario no tomó en cuenta el trabajo de los bomberos en medio de la emergencia, ya que pese a que no cuentan con los implementos necesarios, ello no fue impedimento para ayudar a los demás.

En una declaración del presidente sobre la tragedia de Villa El Salvador, él destaca la presencia de las autoridades locales, de la PNP y otras instituciones; sin embargo, no nombra a los Bomberos, quienes son los primeros en trabajar en el lugar por controlar la tragedia.

"Si lo que acaba de mencionar lo analiza un psicólogo, bien podía decir que en su inconsciente no le da bola a los bomberos del Perú. Hasta los bomberos han ido a donar sangre y no los mencionan", sentenció Juliana en su programa, quien también reveló que hace 9 años no les compran uniformes.

"Tenemos unidades chocadas que están desde el 2018 porque no las reparan. Qué pasa señor Vizcarra, hágalo por populismo que tanto le gusta", dijo tajante Juliana Oxenford.