Carta de una madre a su hijo: "Trata a las mujeres como quisieras que todos me trataran a mí"

A raíz de los casos constantes de feminicidio y violencia contra las mujeres, las familias tienen la tarea fundamental de enseñar a sus hijos y enseñar el respeto hacia todos, y más aún cuando tienen pareja.

Es considerada como una de las tareas más grandes de toda madre, el enseñar a su hijo que debe respetar a las mujeres y romper con la cadena de machismo y violencia que está imperando en la sociedad actual, la cual genera asesinatos y ataques desmedidos que indignan al mundo.

"Hijo, trata a las mujeres como quisieras que todos me trataran a mí, y no vengas a pedirme que te ayude a lastimarlas. Te amo, pero eso no es excusa para concebir que nos lastimes, nos humilles o nos engañes, así no son los verdaderos hombres", indica la carta viralizada de Soy Carmin que enseña la principal preocupación de una madre por criar a personas de bien.

"Has sido privilegiado, hay mil cosas que a tí jamás te van a preguntar, nadie te dirá que debes elegir entre tu trabajo y criar una familia, tampoco te presionarán cuando crezcas para ser papá, muchos dirán que el mundo es tuyo para hacer lo que quieras, pero eso jamás debe ser a costa del sufrimiento de una mujer", dice parte del texto.

"Nunca sabrás lo que es caminar con miedo a casa, miedo de no llegar, miedo de llegar lastimado o de que en cinco minutos alguien más te arruine la vida. Sé que los hombres también sufren, también son violentados, pero no al grado de una mujer, por eso te pido que por amor a mí te sumes a nuestra defensa", pide la madre con la intención de sembrar la igualdad de derechos y oportunidades en él.

"Cuida a tus amigas, a tu pareja, a tus hijas, asume todo lo que hagas con responsabilidad, acompáñalas de noche, defiéndelas de otros que quieran cometer algún tipo de abuso, siempre cree en la justicia y recuerda: no es no", sentencia la mujer para evitar los casos de acoso sexual y violaciones que se han convertido en constantes en la sociedad.

"No escuches a los que te digan que no importa, que nadie le va a creer, que ella no lo vale, que es una más, toda mujer es maravillosa y si tú puedes hacer que lo crean ellas mismas, entonces estarás cambiando el mundo", finaliza el texto.