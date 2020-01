Agresor pide ayuda a su víctima tras ser capturado por la PNP [VIDEO]

Surco fue escenario de un nuevo caso de violencia contra la mujer, debido a que las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que un sujeto de nacionalidad venezolana agredió fuertemente a su pareja, a quien terminó golpeando contra el suelo cuando intentó huir de él.

Se trata de Edinson Romero Montiel, quien a través de mensajes de Whatsapp envió mensajes a su víctima, a quien le pedía ayuda, pese a que momentos antes la había golpeado en plena vía pública.

El victimario de 35 años agredió salvajemente a su pareja en la madrugada del lunes 20 de enero en la calle, y fue gracias a la intervención de los vecinos, el extranjero fue capturado por la Policía.

“Hola amor, lo siento mucho, necesito que me ayudes por fa […] Me llevarán a Fiscalía, no he comido nada, mi única ayuda eres tú, te lo suplico. Ayúdame, Doris”, escribió Romero Montiel a su conviviente Doris Silvia de la Cruz Arenas (52) dentro de la Comisaría PNP de Surco donde fue llevado tras ser detenido

El registro de hora del texto enviado por el venezolano figura entre las 7:17 y 7:23 de la noche del lunes 20 de enero, según indicó el diario El Popular. El mensaje lo realizó como respuesta al texto enviado por Silvia de la Cruz, quien luego de haber sido violentada, le escribió para anunciar que lo iba a denunciar.

“Te perdonaba de tanta agresión, te consentí, te quiero mucho, te amé con tus defectos, tú no valoraste, estoy yendo a la comisaría”, dijo la mujer por WhatsApp.

¿Por qué logró llamar por teléfono?

A raíz de la controversia generada por los mensajes que le envió a su expareja, Johnny Rolando, coronel PNP de la Divpol Sur, manifestó que todo detenido tiene derecho a hacer una llamada. Según indicó Romero Montiel se le autorizó realizar la llamada telefónica a su madre, quien reside en Colombia. En ese lapso de tiempo que registra los textos enviados por el extranjero habría aprovechado para escribir a su víctima.

Acciones en su contra

El Popular indicó que el Ministerio Público abrió investigación contra el venezolano Edinson Jesús Romero Montiel "como presunto autor del delito de violencia familiar". Aún permanece detenido y se espera que sea trasladado hacia una dependencia de la Fiscalía en el transcurso del día.

Sin embargo, Johnny Rolando señaló que la fiscal a cargo del caso cambió la denominación de la acusación por tentativa de feminicidio, por lo que se espera que el Ministerio Público acceda investigarlo por este delito.