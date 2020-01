Detenido por intentar quemar a su esposa: “Sí salgo, la mato” [VÍDEO]

Julio Rojas Mogollón, detenido por intentar quemar a su esposa en La Victoria, no tuvo reparos y reafirmó su intención de acabar con la vida de su pareja. La amenaza de muerte la dio antes de ser interrogado por los agentes policiales de la comisaría de Apolo.

“Si salgo la voy a matar”, afirmó Mogollón, quien se mostró desafiante ante cada pregunta de los efectivos policiales.

Sin embargo, minutos después, el agresor trató de victimizarse al asegurar que son una pareja tóxica y que los problemas surgen de ambas partes de la relación. “Ya no puedo con el dolor, ojalá que no te toque una mujer como la que está al frente, tú no sabes lo que yo paso”, agregó.

Su sinvergüenza fue tal, que, pese a las imágenes de la agresión, Mogollón intentó excusarse alegando que no pretendió quemar a su esposo, sino que solo se trató de una mala maniobra al manipular un encendedor mientras echaba gasolina a su motocicleta.

“Estaba echando gasolina a la moto, y comenzamos a discutir y hubo un forcejeo y yo estaba con el encendedor en la mano, pero ella en ningún momento ha estado cerca de mí”, afirmó.

No es la primera vez que Julio Rojas Mogollón tiene problemas con la justicia. En el 2003, cuenta, estuvo recluido tres años en el penal de Lurigancho por el delito de robo agravado.