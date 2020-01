Mujer que casi fue quemada viva niega haber sufrido intento de feminicidio [Video]

Brigitte Flores Luna, la mujer que ha sido señalada por casi ser quemada viva a manos de su pareja sentimental Julio César Rojas Mogollón la noche del último jueves, negó intento de feminicidio ante los medios de comunicación a pesar de la existencia de videos mostrados.

“En las imágenes se ven que estamos alterados, estamos ebrios, y él comienza a hacer ademanes, lo cual él se mete la mano al bolsillo, saca encendedor, llaves, no lo sé porque he estado a una distancia prudente. Lo único que he reaccionado, es (cuando) vi que se incendió, se propagó una llama y me retiré. El cual, por eso digo, no he puesto ninguna denuncia”, justificó a la prensa nacional, Flores Luna.

El video que registró los indignantes hechos, muestra a Juan Zuleta Gómez, un cuidador de autos, interviniendo para que no ocurra un posible feminicidio; sin embargo, la presunta víctima minimizó la acción heroica del joven.

“Por salvarme no, porque cuando he llegado acá me han hecho la constatación de las prendas, he pasado examen toxicológico, examen del médico legista y no ha arrojado nada porque yo no he sido agredida. Incluso, las prendas, los policías en todo momento me han estado insistiendo, preguntando, inspeccionando la ropa y yo no tenía rasgos ni señas de gasolina”, manifestó la presunta víctima.

Ante las declaraciones de los familiares de Brigitte Luna, quienes aseguraron que la fémina en anteriores ocasiones ya había sufrido maltrato por Rojas Mogollón; la agraviada aseguró que la Policía los había intervenido anteriormente por tener altercados en la vía pública, pero que jamás presentó una denuncia porque no fue víctima de ningún golpe.

“Yo he tenido altercados como todos, siempre nos han intervenido algún tipo de policía en la vía pública, más que yo (haya puesto) una denuncia y que haya pasado por el médico legista, jamás. En estos 11 años que tengo de convivencia con él, jamás he pasado por un médico legista, por medio de él, o que haya sido víctima de un golpe”, indicó la mujer que casi fue quemada viva.