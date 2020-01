Oscar 2020: Mujeres negras son nominadas por papeles de servidumbre o esclavitud

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EE.UU. vuelve a ser el centro de atención por supuesto racismo. Un nuevo artículo de The Guardian y los interesantes comentarios de un usuario de Twitter, ponen en el ojo de la tormenta a la academia de Hollywood, dejándolos como una organización discriminatoria de las mujeres negras, quienes casi siempre son nominadas por papeles vinculados a la servidumbre y esclavitud.

Cabe destacar que este año, Cynthia Erivo, protagonista de la película Harriet, fue la única mujer de color nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz. La película narra la historia de Harriet Tubman, quien escapó de la esclavitud a la que fue sometida para liberar a numerosos esclavos negros y luego llevarlos a la organización clandestina llamada ferrocarril subterráneo.

