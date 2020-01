Anciano identificado que se masturbó frente a joven en un bus huyó del país [VIDEO]

Indignante. El sujeto identificado como Jorge Arnaldo Osorio, de 84 años, señalado por una joven quien lo grabó mientras se masturbaba delante de ella en un transporte público, terminó huyendo del país rumbo a Estados Unidos, con la intención de escapar de la justicia peruana.

El sujeto conmocionó a todos los medios nacionales a raíz de la viralización del vídeo donde aparece cogiéndose el miembro viril en la unidad de transporte público en la que ambos se desplazaban.

La víctima usó sus redes sociales para revelar el repugnante acto de acoso sexual en su contra, el cual se perpetro cuando regresaba a su hogar. “No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, sentenció la joven.

En la cinta se puede ver cómo el sujeto tenía el miembro viril fuera del pantalón, por ello la joven decidió increparlo en medio del bus, pero no recibió el apoyo de ninguno de los pasajeros en el lugar. “No tenemos idea de quién es este tipo asqueroso. Da un miedo inmenso pensar que puede seguir haciéndolo en otros buses con otras mujeres o niñas", alertó ella.

Huyó rumbo a Estados Unidos

Jorge Arnaldo Osorio Carrillo, el sujeto grabado e identificado por la Policía Nacional del Perú salió del país con destino a Estados Unidos ya que no había ninguna medida restrictiva, la cual recién iba a ser solicitada por el ministerio del Interior a la Fiscalía de la Nación esta mañana (Miércoles) tras su identificación.