"¿Si me considero guapa? No, en absoluto", la lección de empoderamieno de Victoria Beckham

Victoria Beckham no solo resalta en el mundo de la moda por su gran desempeño en la industria, sino que sabe cómo llegar a las mujeres sobre todo para empoderarlas. A través de una reciente entrevista, la ex Spice Girls, decidió compartir lo que para ella realmente se considera la belleza.

La diseñadora nunca se ha considerado ni la mejor bailarina, ni la mejor cantante ni mucho menos la más atractiva de todas las Spice Girls, pero sí puede expresar con orgullo que es una mujer que lucha, que es profesional y que a la hora de aceptar su físico sabe cómo aprovecharlo al máximo.

"¿Que si me considero guapa? No, en absoluto, pero sí que intento aprovechar al máximo lo que tengo. Soy consciente de mis imperfecciones y de mis defectos, y trato de sonreír cuando los veo y decirme: así soy yo y no voy a intentar cambiar. He tardado mucho, mucho tiempo en comprenderlo, pero ahora que tengo 45 años por fin puedo decir que me siento a gusto", confesó en una entrevista a la edición británica de Harper's Bazaar.

Este es el mensaje que siempre trata de darles a las mujeres, de que se acepten y se sientan bellas, ya que la belleza no parte de los cánones, sino de la actitud que pueden irradiar.

"Siempre hemos animado a la gente a que se acepte tal y como es, y que sea feliz así, siendo la mejor versión posible de sí misma y celebrándolo. Y también que está bien ser un poco diferente, ¿por qué conformarse?", precisó Victoria Beckham.