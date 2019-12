Jossmery Toledo se pronuncia tras escándalo: “Voy a seguir colgando mis vídeos” [VIDEO]

La suboficial de tercera Jossmery Toledo Coronel se pronunció luego de estar en el ojo de la tormenta por publicar un video en sus redes sociales luciendo su uniforme de la institución. La Policía Nacional le abrió un proceso de investigación por "violar al reglamento disciplinario".

La joven agradeció a las personas por hacerle sentir su apoyo, además, nombró a Rodrigo González, una de las figuras de TV que se indignaron ante esta medida de la Policía Nacional del Perú.

"Gracias Rodrigo González por su apoyo", indicó la también abogada.



"Gracias a todas las personas que me apoyan. Ya estoy mejor con todo lo que me está pasando... Estoy muy contenta y quiero agradecer por el apoyo y mensajes motivadores. Me siento bien respaldada por ustedes y quiero agradecer también al doctor que me está ayudando en este proceso", señaló a través de un video.

Jossmery Toledo Coronel dijo que está más fuerte que nunca y aclaró que seguirá colgando sus videos.



"Voy a seguir colgando mis vídeos", dijo firmemente.